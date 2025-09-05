Ne možemo više trpjeti smrad, najezdu insekata, brojne kamione...

Mještani varaždinskog naselja Jalkovca zatražili su pomoć gradskih vlasti na zboru građana. Gradnja nasipa na lijevoj obali Plitvice, smrad i najezda insekata u blizini pogona za gospodarenje otpadom, pojačan kamionski promet i sigurnost djece na prometnicama samo su neki od problema na koje su upozorili gradonačelnika Nevena Bosilja te njegova zamjenika i zastupnika Miroslava Markovića.

Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Hrvatskih voda, rekao je da će u prvoj fazi nasip koji će štititi Jalkovec od poplava biti podignut za 50 centimetara iznad stogodišnjeg maksimuma nivoa vode, a gradnjom retencije osigurat će se minimalni protok vode u sušnim mjesecima kako bi se izbjeglo isušivanje korita, a time i stvaranje neugodnih mirisa. U drugoj fazi Grad Varaždin će pokrenuti uređenje pješačko-biciklističke staze od Gojanca kroz Jalkovec do Zagrebačke ulice u Brezju.

Mještani Jalkovca upozorili su i na velik broj teških kamiona koji prolaze središtem naselja i ugrožavaju sigurnost, naročito djece. Zatražili su postavljanje dodatne signalizacije i uspornika brzine. Dodatna sigurnost trebala bi se postići gradnjom nogostupa koji će biti uređen kad budu provedeni radovi na sustavu odvodnje oborinskih voda. Naime, pri izvođenju aglomeracije i gradnje kanalizacijske mreže nije se vodila briga o tome pa će sada biti potrebno ponovo kopati ulicu kako bi se riješio i taj problem. Rasterećenje prometa u Jalkovcu nastoji se riješiti cestom koja treba spojiti poslovnu zonu Jalkovec s jugozapadnom zaobilaznicom između čvorova Poljana i Gojanec za što je Grad još prije godinu i pol izradio projekt. No Ministarstvu gospodarstva trebalo je čak 14 mjeseci za odluku je li za taj zahvat potrebna studija utjecaja na okoliš. Budući da je tek ovih dana stiglo mišljenje da se to mora izraditi, Grad konačno kreće u realizaciju tog važnog projekta.

Veliko nezadovoljstvo pokazali su građani Jalkovca, naročito oni čije se kuće nalaze u blizini pogona za obradu otpada Lotus 91. Upozorili su na neizdrživu najezdu insekata, žohara. Bez znanja Grada, tvornici je, kako je rečeno, prošle godine izdana dozvola za rad sljedećih deset godina. "Moguće rješenje problema je premještanje tvornice na drugu lokaciju izvan naselja pri čemu bi Grad Varaždin, Varaždinska županija i država trebali surađivati na pronalaženju odgovarajuće lokacije.