ODORE ZA MORH

Varteks traži 140 radnika na određeno vrijeme

storyeditor/2025-08-18/PXL_180825_136926164.jpg
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
21.08.2025.
u 10:34

Istodobno, tinja sukob između dijela vjerovnika i stečajnog upravitelja.

Istovremeno s rušenjem dijela proizvodnih zgrada koje godinama nisu u funkciji, pa će na njihovu mjestu niknuti šoping-centar, u jednom dijelu kompleksa varaždinskog Varteksa, koji je prije godinu dana završio u stečaju, još bi se neko vrijeme trebala proizvoditi odjeća. Varteks je oglasio oko 140 slobodnih radnih mjesta na određeno vrijeme, najviše za krojačice i krojače, njih šezdesetak, za koje se traži iskustvo u "izradi službenih i svečanih odora". Do 28. kolovoza otvoreni su i natječaji za glačare, krojače, poslovođe, programere krojenja, rezače tkanina...

Najavljujući suradnju s Ministarstvom obrane zbog proizvodnje službenih i svečanih odora, stečajni upravitelj Varteksa Tomislav Đuričin u veljači ove godine rekao je da se ugovor na temelju okvirnog sporazuma može sklopiti samo između MORH-a i tvrtke Varteks PRO, a ne matične tvrtke Varteks d.d. u stečaju. Dana je ponuda na postupak javne nabave odora za potrebe pripadnika Oružanih snaga za 2025. godinu, ukupno 3887 komada odjevnih proizvoda. Tvrtka Varteks PRO ostvarila je 2024. ukupni godišnji prihod u iznosu od 1,744.701 euro i neto rezultat poslovanja u iznosu od 9378 eura.

I dok se traže radnici, tinja sukob između dijela vjerovnika i stečajnog upravitelja. Odvjetnik koji zastupa 445 bivših radnika i vjerovnik Stjepan Čajić podnijeli su prijedlog za sazivanje skupštine vjerovnika, koju je sudac Trgovačkog suda u Varaždinu sazvao za 2. rujna. Kao imatelji tražbina prvog i drugog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 7,272.029 eura traže smjenu stečajnog upravitelja Đuričina i imenovanje nove stečajne upraviteljice Višnje Petrušić, koja bi izradila stečajni plan na temelju dostavljene ponude za ulaganje u Varteks. Tvrde da zaprimljena ponuda ima ciljeve koji su u najboljem interesu radnika i ostalih vjerovnika, od očuvanja proizvodnje Varteksa i radnih mjesta zaposlenika do boljeg namirenja vjerovnika, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija i inovacija, očuvanja brenda i povijesnog nasljeđa Varteksa kao simbola jednoga vremena. Početno ulaganje iznosilo bi 700.000 eura, uvećano za novac na računu stečajnog dužnika i cjelokupni iznos od prodaje nezaložene imovine. Bez stečajnog plana, izgledno je, drže da će se novac na računu i iznosi dobiveni prodajom nezaložene imovine u potpunosti ili u većem dijelu potrošiti na troškove hladnog pogona. Investitor i vjerovnici Varteksa koji su zatražili sazivanje skupštine ističu da je Petrušić uspješno vodila 477, a trenutačni stečajni upravitelj "tek 237 stečajna postupka".

