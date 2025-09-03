Pregledali smo imovinske kartice čelnika deset najvećih gradova u Hrvatskoj: Evo tko ima najveću plaću

Prema broju stanovnika raspored deset najvećih hrvatskih gradova izgleda ovako: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Pula, Slavonski Brod, Karlovac i Varaždin. No, ako pogledamo visinu plaća gradonačelnika, redoslijed je znatno drukčiji: Pula, Varaždin, Slavonski Brod, Rijeka, Osijek, Split, Zagreb, Karlovac, Velika Gorica i Zadar. Nakon vladine Odluke o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika koja je stupila na snagu u srpnju 2024., a utvrđena je u visini od 947,18 eura bruto, započeo je i lov na koeficijente (plaću čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće). Neki su se pritom malo previše zaigrali, poput gradonačelnika Siska Domagoja Orlića kojem je plaća prvo drastično povećana, pa nešto smanjena nakon javnih kritika. Teška je to matematika... Gradsko vijeće Sisa pravdalo se da se odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa usklađuje s odlukom Vlade i Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugim propisima. Neki dan je i zagrebački gradonačelnik najavio promjene koeficijenata i povećanje plaće.

- Moj koeficijent plaće je 6,65, a po Uredbi Vlade, kao zagrebačkom gradonačelniku, može biti 7,14. Predsjednik Skupštine pak ima 6,5. Usuglasili smo se da će se, s obzirom na različit stupanj odgovornosti, moj koeficijent povećati na 7,14, a njegov smanjiti na 6,20. U praksi to znači da će se meni plaća povećati za oko 300 eura neto, a njemu će se smanjiti za oko 200 eura – objasnio je dizanje i padanje Tomašević koji će se zahvaljujući tom povećanju popeti za par mjesta na listi top 10 gradova. No, iako je načelu izvršne vlasti najvećeg hrvatskog grada, plaća će mu i dalje biti manja od, primjerice, one koju prima gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj koji je na čelu 17 puta po broju stanovnika manjeg grada od Zagreba.

Kad se plaća dizala, u varaždinskoj Gradskoj upravi su poručili da gradonačelnik nema pravo niti na jedan drugi primitak koje imaju ostali zaposlenici Gradske uprave i javnih ustanova, poput primjerice dnevnica, putnih troškova, regresa, darova za djecu i božićnica. Osim toga, kako su tada naveli, gradonačelnik nije imao utjecaj na visinu svoje plaće koja mu se automatizmom povećala.

Tomaševićeva će plaća biti otprilike jednaka onoj koju dobiva gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini, kojoj je plaća porasla na 4511 eura. Čakovec s prigradnim naseljima ima oko 27.000 stanovnika. Narodski bi se reklo je "s konja na magarca pao" Šime Erlić koji je kao ministar regionalnog razvoja i fondova EU mjesečno zarađivao 4467 eura, a sada kao gradonačelnik Zadra "samo" 2705. Nije onda čudno što je, kako je objavljeno, supruga navodno rekla neka još jednom provjeri stanje na računu. Pregledali smo imovinske kartice gradonačelnika deset najvećih gradova u Hrvatskoj.

Zagreb (769.944 stanovnika)

Gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo), magistar politologije, prema imovinskoj kartici prima plaću u iznosu od 4250 eura neto (prije povećanja koje je najavio).

Split (161.312 stanovnika)

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ), diplomirani ekonomist, u imovinskoj kartici imaju prijavljenu plaću u iznosu od 4272 eura neto.

Rijeka (108.622 stanovnika)

Gradonačelnica Rijeke nestranačka Iva Rinčić, sveučilišna profesorica, 4300 eura.

Osijek (96.848 stanovnika)

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić (HDZ), magistar ekonomije i inženjer građevinarstva, prima 4285 eura.

Zadar (70.829 stanovnika)

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić (HDZ), diplomirani ekonomist i sveučilišni specijalist, ima plaću 2705 eura.

Velika Gorica (61.198 stanovnika)

Gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar (HDZ), magistar teologije, mjesečno prima 3714 eura.

Pula (52.411 stanovnika)

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin (SDP), diplomirani pravnik, ima plaću 3803 eura.

Slavonski Brod (50.039 stanovnika)

Gradonačelnik Slavonskog Broda nezavisni Mirko Duspara, liječnik, dobiva 4424 eura

Karlovac (49.594 stanovnika)

Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić (HDZ), diplomirani teolog, prima 4140 eura.

Varaždin (43.999 stanovnika)

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj (SDP), doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti, prima 4747 eura.