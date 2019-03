Ne možemo piti naftu, disati novac

Ne možemo piti naftu, ne možemo disati novac. Science, no silence! Zašto učimo za budućnost koju nećemo imati?! Spasite zemlju, to je jedini planet s čokoladom! Naša zemlja = naša odgovornost! Ugrožavate nam budućnost! Klima nam se klima. Mi nemamo PLANet B. Pakiram kofer, mijenjam planet. Neopravdani sat, opravdani razlog. Čovjek pripada Zemlji, a ne Zemlja čovjeku. Mi ne vidimo svoju budućnost na Marsu. Podigni glas, ne razinu mora. Ozonske rupe su posljedica rupa na mozgu političara. Klima se mijenja, promijenimo se i mi.

Zašto da učimo kad se s vremenom mučimo? Umjesto fontana, hidroelektrana. Zbog rupa u neznanju, imamo rupe u ozonu. Titanic ne bi imao problema u 2019. Sad ili nikad, jedan planet, jedna šansa. Više vjerujem u Djeda Mraza nego u hrvatsku Vladu. When leaders act like kids, the kids become leaders... – dio je to poruka na mnogobrojnim transparentima koje je jučer nosilo više od tisuću zagrebačkih srednjoškolaca, gimnazijalaca i studenata tijekom prosvjeda “Petkom za budućnost”, što je dio istoimenog globalnog pokreta u čak 105 zemalja kojem je cilj potaknuti političare na rješavanje problema klimatskih promjena.

Promjene odmah! Ne odustajemo!

Prosvjed je u nas organiziran putem Facebook stranice “School Strike 4 Climate Croatia” i, osim u Zagrebu, održao se i u Puli, Splitu i Varaždinu. Glasno zviždeći i složno skandirajući: “Planet spasimo. Trebamo promjenu, trebamo je sad!”, zagrebački su se učenici i studenti u prosvjednoj povorci od Europskog trga preko Trga bana Jelačića uputili prema Trgu svetog Marka gdje su onima na vlasti uputili vrlo jasne poruke i zahtjeve.

– Ovdje smo da pokažemo otpor prema sistemu koji se ponaša kao da problem klimatskih promjena ne postoji. Druge zemlje EU poduzele su i poduzimaju mjere kako bi spriječile klimatske promjene, a što je Hrvatska napravila? Ništa! Koja je naša budućnost? Borit ćemo se sve dok nam se ne onemogući bolja budućnost – uz glasno odobravanje kazala je učenica II. gimnazije Ana Žerjan, a potom je riječ preuzela i organizatorica cijelog prosvjeda, učenica Privatne klasične gimnazije Laura Skala.

– Trebamo i tražimo promjene, i to sad. Odmah! Nemamo više vremena. Želimo da nam se omogući sigurna budućnost. Političare pitam – jeste li uveli reforme o klimatskim promjenama? Niste! Niste ni na što reagirali i zato ćemo mi reagirati. Priključili smo se danas globalnom pokretu i nećemo odustati. Ovako ćemo se okupljati sve češće – poručila je Laura Skala čije su riječi okupljeni pozdravili još glasnijim skandiranjem: “Planet spasimo.” Nakon kratkih ali jasnih govora okupljeni su iz sveg glasa, okrenuti jedni prema drugima, a leđa znakovito okrenuvši prema Vladi i Saboru, zapjevali najprije čuvenu ariju iz mjuzikla “Jalta, Jalta”: “Neka cijeli ovaj svijet, još sja u suncu, neka naša Zemlja sva postane sretna. Neka cijeli ovaj svijet zove se bajka, zelena i mirisna, cvjetna sva i nevina, livada iz sna...”, da bi potom zaorili “Moju domovinu”.

– Naši političari ne razmišljaju ni o klimatskim promjenama, ni o nama mladima, ni o našoj budućnosti i zato sam danas ovdje – objasnio nam je svoje prisustvo na prosvjedu učenik V. gimnazije Matej Črep, a učenica XV. gimnazije Paula Kovač nadovezala se kazavši da mladi svakako trebaju nešto poduzeti jer je u pitanju njihova budućnost, a na političare se više ne mogu oslanjati jer klimatske promjene našim političarima nisu prioritet, što je ljuti jer će njihova neodgovornost izravno utjecati na njih, mlade.

Svi građani trebaju ustati!

– Nezadovoljan sam stavom političara, i svjetskih i domaćih, jer nedovoljno shvaćaju ovaj problem. Iako su već 60-ih godina prošlog stoljeća objavljena istraživanja o globalnom zatopljavanju, danas postoji platforma poricanja klimatskih promjena, a to je zabrinjavajuće jer posljednjih 15 godina imamo najtoplije godine u povijesti, što su izravne i vidljive posljedice ignoriranja i nereagiranja onih na vlasti. Mi smo zabrinuti za ovaj naš planet, pitanje je jesu li zabrinuti i političari – u dahu je kazao Jakov Kalajžić iz Klasične gimnazije. Student strojarstva Fran Kelava nadovezao se riječima da se od političara ne može očekivati da nešto poduzmu pa zato svi građani trebaju ustati i izboriti se za svoju budućnost. Da će tako i biti, dala je naslutiti i organizatorica koja nam je na pitanje – što i kako dalje, što očekuje od Vlade – uzvratila:

– Oni na vlasti čuli su nas i vidjeli. Rekli smo svoje zahtjeve. Kada drugi put dođemo, a bit će to uskoro i pozvat ćemo tada da nam se pridruže sve generacije, pitat ćemo ih što su napravili.

