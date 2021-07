'Ne govorimo o nametanju obveze cijepljenja, nego o pametnom korištenju covid-potvrde'

Premijer Andrej Plenković u intervjuu za Dnevnik HTV-a rekao je kako prije svega treba koristiti alat kojeg imamo u borbi protiv COVID-a, a to je cjepivo.

- Cilj je steći neku vrstu kolektivnog imuniteta. Lani su sve poruke, svih stručnjaka, bile da kolektivni imunitet se stječe sa 80% cijepljenih, a sada s novim varijantama taj postotak raste. Postoji 30-ak posto ljudi koji se protive cijepljenju, Sada smo u situaciji da taj postotak ljudi pokušamo ohrabriti nagovoriti, mobilizirati i da dobijemo do 70% cijepljenih. Sve što u ovom trenutku radimo ide za time da osiguramo zdravstvenu, ekonomsku, financijsku sigurnost građana i neku normalnost društvenog života - rekao je Plenković.

Za zdravstvo i socijalnu skrb je rekao da je preduvjet i minimum da su ljudi cijepljeni jer su pacijenti sigurniji, a isto vrijedi i za socijalnu skrbi.

- Učinili smo napore da školovanje naše djece bude što normalnije, ali očito je da "online" nastava ne ide dobro. Ne govorimo o nametanju obveze cijepljenja, nego govorimo o tome da možemo na pametan način koristiti digitalne covid-potvrde - rekao je premijer.

O HDZ-u i provođenju reformi

- Pet godina na čelu HDZ-a je velika čast i odgovornost. Tada sam kazao da ću osigurat Hrvatskoj političku stabilnost koja je ključan preduvjet za razvoj, reforme i normalno funkcioniranje društva. HDZ je čvrsto usidren u desnom centru, narodnjačkih, demokršćanskih domoljubnih vrijednosti u partnerstvu s različitim liberalnim strankama i nacionalnim manjinama. U tom smo trokutu formirali i prvu i drugu vladu i na tome ću ustrajati jer mislim da je to dobro i zdravo za hrvatsko društvo. To je ključan impuls za ići naprijed. Imamo tri godine bez izbora i to je velika šansa za reforme - kazao je premijer.

- Nitko nam reforme ne nameće, mi smo ovu kriznu godinu iznijeli i omogućili da zemlja ide naprijed. Sve su zemlje imale kovid, a Hrvatska je još imala puta 4 troškova, zbog potresa, što je velik izazov. Zato smo koncipirali cijeli Nacionalni plan oporavka i otpornosti na onome što je zapisano u programu Vlade i nacionalnoj strategiji. Ključne komponente su gospodarstvo, investicije u svim sektorima vođene logikom zelene i digitalne transformacije i tranzicije. To su procesi četvrte industrijske revolucije i tu vidimo budućnost, nova radna mjesta i šansu Hrvatske na globalnom europskom tržištu - rekao je Plenković.

Otvaranje 100.000 radnih mjesta, u kojim sektorima?

- To ćemo ostvariti u sektorima u kojima god želimo - od ICT sektora koji u RH ostvaruje fenomenalne rezultate, sa ili bez države, više bez države, jer su to probitačni i agilni ljudi. U tradicionalnim, tercijarnim djelatnostima, poput hotelijerstva, ugostiteljstva, turizma, tek sada slijedi pravi oporavak i investicije. Napravili smo ogroman korak i u energetskom sektoru, prometnoj infrastrukturi. Hrvatska danas ima samo investicije u željeznici - dodao je Plenković.