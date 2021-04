Navaljni se javio nakon štrajka glađu: Izgledam kao jezivi kostur

Prvi put nakon što je 24 dana štrajkao glađu, Putinov kritičar Aleksej Navaljni pojavio se u javnosti putem video linka iz zatvora. Zadnji put kada je imao tako malo kilograma je bilo u sedmom razredu osnovne, kazao je, a pozdravio je i svoju ženu Juliju.

- Želim reći, dragi sude, da je vaš kralj gol. Potrošili smo milijarde rubalja, a naša zemlja je sve siromašnija, pa ne iznenađuje što ekonomisti pišu pisma i govore da se posljednjih nekoliko godina može nazvati izgubljenim desetljećem. Dvadeset godina nekompetentnog vladanja dovelo je do toga da kruna polako pada s njegove (Putinove) glave, a laži se prenose preko televizije, započeo je u svom govoru.

Žustri kritičar Putinove vlade štrajkao je glađu 24 dana te odustao nakon što je dobio svu zdravstvenu skrb koja mu je bila potrebna.

- Juliaša, ako me vidiš, molim te ustani na trenutak. Vidim te, nosiš masku, razveselio se Navaljni kada ju je vidio.

Foto: Babushkinsky District Court of M/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Yulia Navalnaya, wife of Russian opposition leader Alexei Navalny, attends a court hearing in Moscow Yulia Navalnaya, wife of Russian opposition figure Alexei Navalny, is seen in a courtroom before a hearing to consider an appeal against an earlier court decision that found Navalny guilty of slandering a Russian World War Two veteran, in Moscow, Russia April 29, 2021, in this still image taken from video. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. BABUSHKINSKY DISTRICT COURT OF M

- Jučer su me odveli do kupke kako bih se obrijao. Vidio sam se u ogledalu i izgledam kao jezivi kostur, zadnji put kada sam imao 70 kilograma je bio u sedmom razredu osnovne škole. Izgledam puno gore kada se skinem, kazao je.

Ruska vlada govori da je dobivao jednaki medicinski tretman kao i ostali zatvorenici.