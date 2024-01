Navaljni s Arktika poručio da će Putinova Rusija jednoga dana propasti

Najpoznatiji ruski oporbeni političar Aleksej Navaljni rekao je u srijedu da će Rusija predsjednika Vladimira Putina jednoga dana propasti zajedno s postsovjetskom elitom koju je opisao kao korumpiranu, gladnu vlasti i dvoličnu.

Navaljni (47), bivši odvjetnik koji se probio u politici prije više od deset godina kritizirajući Putinovu elitu i raširenu korupciju, nalazi se u zatvoru oko 60 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga. "Poligamisti su postali konzervativci u našoj zemlji. Članovi Komunističke partije Sovjetskog Saveza sada su pravoslavci. Vlasnici 'zlatnih putovnica' i offshore računa sada su agresivni domoljubi", objavio je Navaljni na društvenim medijima uz pomoć svojih pristaša.

"Laži, laži i same laži", rekao je. "Propast će i raspasti se. Putinova država nije održiva. Jednoga dana pogledat ćemo na njegovo mjesto i njega neće biti." Navaljni, koji je osuđen na zatvor do svoje 74. godine, upozorava da Putinovu Rusiju vode "lopovi i kriminalci" i da će jednoga dana doći do seizmičkih promjena i pobune.

Ruske vlasti odbacuju njegove kritike kao besmislice i tvrde da su on i njegove pristaše ekstremisti povezani s CIA-om koji žele posijati razdor u Rusiji. Navaljni je u zatvoru, njegov pokret je zabranjen, a većina glavnih pristaša pobjegla je u inozemstvo.

