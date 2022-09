Natjecateljica Milijunaša slučajno otkrila 'tajnu' na showu: 'Ovo nisam smjela reći, jelda?'

Natjecateljica britanskog Milijunaša slučajno je u nedavnoj emisiji otkrila ''televizijsku tajnu'' i tako izazvala smijeh među svim gledateljima.

Naime, Maria King iz Accringtona sudjelovala je u emisiji koju trenutno vodi bivši voditelj Top Geara Jeremy Clarkson. U subotu navečer, natjecateljica je imala zajamčenih 4,000 funti i sva četiri džokera kada se u studiju začuo zvuk koji označava kraj snimanja.

- Znate što to znači? - zapitao je Clarkson, a King mu je brzo odgovorila, prenosi Mirror.

- To znači da se moram ustati i presvući - kazala je natjecateljica, a brojni gledatelji u publici prasnuli su u smijeh.

- Nisam to smjela reći, jelda? - dodala je King.

Clarksona je njen odgovor također nasmijao, pa je i gledateljima na televiziji otkrio o čemu je riječ:

- To znači upravo to. Mi ćemo se vidjeti za oko sat vremena, no što se tiče gledatelja, vi večeras panično odlazite kući i onda dolazite idući tjedan.

- Tako da ste u potpunosti u pravu, vi se morate ići presvući, a Maria će se vratiti idući put i vidjeti može li stići dalje od 4,000 funti - zaključio je Clarkson.

>> VIDEO Po čemu stranci raspoznaju Hrvatsku? ''Apsolutno nevjerojatna zemlja''