Nevjerojatno je da se o nestanku Marijane iz BB-a uopće ne govori, bez obzira na njezin status u javnosti

Kraljica Elizabeta II: Iznad svega / HRT 1 - DVIJE RUŽE

“Večeras u 22.55 na HTV1 pogledajte dokumentarni film Kraljica Elizabeta II: Iznad svega”, rečenica je to koja se u četvrtak navečer počela vrtjeti na prvom programu HRT-a, zapravo veoma brzo nakon što je objavljena vijest o smrti britanske kraljice. Kao prvo, treba pohvaliti ažurnost HRT-a koja se ne očituje samo po tome što je dokumentarni film pušten u eter iste večeri jer to je, ruku na srce, u današnjem vremenu i nešto što se očekuje. No, ono što se uistinu ističe jest to što je ovaj jednosatni uradak redateljice i scenaristice Amber Rondel svjetsku premijeru imao ove godine. Bilo je stoga pravo osvježenje gledati dokumentarac koji je sadržavao recentne snimke i podatke, a ne više godina pa i desetljeća stare informacije. Objasnio je najvažnije trenutke kraljičine vladavine, njezinu suradnju s različitim premijerima, utjecaj na svjetsku političku scenu…

Dodala bih još da me zapravo iznenadilo što je ovaj dokumentarac bio svojevrsni vrhunac izvještavanja o smrti Elizabete II. i to na svim televizijama. HRT je nakon dokumentarca imao tek prilog o događaju kao takvom u trećem dnevniku, a isto su za svoje večernje informativne emisije pripremili i Nova TV i RTL. Međutim izostali su bilo kakav “breaking”, “izvanredne vijesti” i slično. I ne mogu reći da je to djelovalo pogrešno ili manjkavo. Izvještavanje o smrti Elizabete II u hrvatskim medijima bez prevelike pompe bilo je iznenađujuće, ali i dostojanstveno.

Provjereno / NOVA TV - TRI RUŽE



O kvaliteti tema i njihovoj obradi u “Provjerenom” već se puno puta pisalo, no to ne znači da tu istraživačku emisiju ipak ne možemo tu i tamo izdvojiti - kada to posebno zasluži. A smatram da se njihov uvodni prilog u prošlotjednoj emisiji uistinu istaknuo. Progovorili su, naime, o nestanku Marijane Seifert i to baš na način na koji je bilo potrebno. Seifert, koja je javnosti poznata kao pobjednica jednog od regionalnog Big Brothera, odnosno možda još više i po vezi koju je u BB kući započela s jednim od natjecatelja (“Marijana i Nemeš” punili su novinske stupce prije više od 10 godina), nestala je krajem travnja i od tada joj se gubi svaki trag. Pisalo se da su njezine stvari pronađene kod Mosta Mladosti, objavilo se nekoliko izjava obitelji - i to je to. Nikom ništa?! Bez obzira na njezin status u javnosti koji je, treba priznati, u zadnje vrijeme uglavnom bio negativan, nevjerojatno je da se o nestanku jedne osobe (tko god ona bila) gotovo uopće ne progovara, posebice ako se uzme u obzir koliko su takvi slučajevi inače eksponirani. I baš zato treba pohvaliti NOVU TV - zato što je otvorila pitanje nestanka jedne žene. Također, prvi su puta pred kamere doveli Marijanine roditelje, ali i svjedoke koji ukazuju na kontradiktorne tvrdnje o noći nestanka.



Izvanredne vijesti / RTL - DVIJE RUŽE



Vijest o strašnoj željezničkoj nesreći koja se dogodila kod Novske prošlog petka navečer odjeknula je Hrvatskom, no s obzirom da je do sudara dvaju vlakova došlo relativno kasno navečer, bio je velik izazov za medije obavijestiti javnost o tijeku događaja i svim novostima. Stoga treba pohvaliti RTL što je odmah drugi dan ujutro pripremio izvanredne vijesti i to veoma kvalitetno koncipirane. Emisiju je vodila Damira Gregoret, reporterka Ana Mlinarić javila se s mjesta nesreće te je dobila informacije iz prve ruke od HŽ-a, reporterka Leona Šiljeg ispred bolnice je već razgovarala s ozlijeđenim svjedokom… Bravo za dobar primjer odlične reakcije!



Dolina sunca / HRT International - DVA KAKTUSA



Pregledavajući ovotjedni televizijski program za oko mi je zapeo HRT International, međunarodni televizijski programski kanal Hrvatske radiotelevizije koji je namijenjen prvenstveno “Hrvatima izvan Republike Hrvatske te međunarodnoj javnosti”. I iako očito hrvatska javnost nije ciljana publika ne mogu ne prokomentirati “ponudu” tog programa. Informativni program ima smisla, kao i razne dokumentarne i lifestyle emisije o Hrvatskoj, no zbilja ne mogu shvatiti zašto se na tom programu redovito emitira hrvatska telenovela “Dolina sunca”. Tu uistinu izgleda kao punjenje sadržaja nimalo kvalitetnim reprizama. Ako je ideja i bila emitirati nešto domaće produkcije, ima toliko boljih odabira od ne baš uspješne serije iz 2009. godine!

