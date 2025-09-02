Nataša Pirc Musar: 'Naš odnos prema Gazi pokazuje tko smo'

Samo Sjedinjene Države mogu „zaustaviti” izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i humanitarnu krizu u Pojasu Gaze, rekla je u utorak slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar. Slovenija je europska država koja prednjači u podršci Palestini od početka rata u Pojasu Gaze. Priznala je palestinsku državnost, uvela embargo na izvoz naoružanja u Izrael te uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim područjima, a dvojicu krajnje desnih ministara u izraelskoj vladi proglasila je 'personama non grata'.

Pirc Musar dan ranije je pozvala Hrvatsku da također prizna Palestinu, kazavši da je to jedina smislena odluka ako se podržava rješenje o dvije države. Na panelu na Bledskom strateškom forumu slovenska predsjednica je u utorak rekla da u pravilu uvijek pokušava „vidjeti svjetlo na kraju tunela”, no da „uopće nije optimist” po pitanju Palestine. Pirc Musar je rekla da kao pravnica „ostaje bez riječi” kad vidi koliko se ne poštuje humanitarno pravo te da SAD zbog optužnica protiv izraelskih čelnika sankcionira članove Međunarodnog kaznenog suda, „važne institucije koju je Washington pomogao izgraditi”. „Sjedinjene Države jedine su koje mogu zaustaviti Netanyahua”, naglasila je slovenska predsjednica, pa upitala zašto EU o tome ne razgovara s američkom administracijom.

„Kako to da smo strogi i ujedinjeni u jednom ratu, a u drugom toliko neodlučni da to boli”, rekla je, referirajući se na rusku agresiju na Ukrajinu. Pirc Musar je dan ranije u govoru na otvaranju Bledskog strateškog foruma propitkivala zašto je „svijet reagirao na Srebrenicu, ali šuti o Gazi”. „Naš odnos prema Gazi pokazuje tko smo – ona je simbol našeg stava prema zločinima diljem svijeta”, rekla je u ponedjeljak, upozoravajući da šutnja o humanitarnoj katastrofi u palestinskoj enklavi Europi oduzima legitimitet da govori o drugim sukobima.