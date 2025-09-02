Uzbuna zbog gomilanja ratnih brodova, kreću u jačanje vojske: 'Ovakva prijetnja nije viđena u posljednjih 100 godina'

Gomilanje američkih pomorskih snaga na južnim Karibima izazvalo je zabrinutost. Ratni brodovi uključujući USS San Antonio, USS Iwo Jima i USS Fort Lauderdale, zajedno s podmornicom na nuklearni pogon i više od 4500 mornara i marinaca, raspoređeno je u regiji ili se očekuje da tamo uskoro stigne. Američka administracija predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da je cilj ove operacije borba protiv narkokartela, no venezuelski dužnosnici i analitičari sumnjaju da bi stvarni cilj mogao biti pritisak na vladu Nicolasa Madura ili čak promjena režima. Prema izjavama Bijele kuće, operacija je usmjerena na suzbijanje trgovine drogom, posebice kokaina i fentanila, koji su označeni kao ozbiljna prijetnja nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro izjavio je u ponedjeljak da se njegova zemlja suočava s "najvećom prijetnjom koju je naš kontinent vidio u posljednjih 100 godina". Na konferenciji za novinare, Maduro je američki potez nazvao "neopravdanom" i "apsolutno kriminalnom prijetnjom". Rekao je da osam brodova američke mornarice koji nose 1200 projektila i jedna nuklearna podmornica ciljaju Venezuelu.

Sjedinjene Države su izvršile ono što nazivaju "maksimalnim pritiskom", ovaj put vojnim sredstvima, a Venezuela je kao odgovor proglasila maksimalnu spremnost za obranu nacije, naglasio je Maduro. Maduro je inzistirao da Venezuela neće popustiti "ucjeni i prijetnjama", dodajući da je zemlja mirna, ali da će se boriti za obranu svog teritorija ako bude napadnuta. Najavio je nacionalni program obuke civila i osnivanje Borbene jedinice komunalne milicije kako bi se ojačala obrana zemlje.

Podsjetimo, stručnjaci poput Davida Smildea sa Sveučilišta Tulane smatraju da ova vojna operacija može biti pokušaj "diplomacije topovnjača" kako bi se izvršio maksimalni pritisak na Madurov režim, pisao je Reuters. "Pokušavaju slomiti režim vojnim pritiskom", rekao je Smilde, opisujući potez kao staromodnu taktiku. S druge strane, Christopher Hernandez-Roy iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu smatra da je trenutna prisutnost snaga značajna, ali nedovoljna za invaziju, sugerirajući da bi mogla poslužiti kao demonstracija sile ili priprema za manje ciljane akcije.

Američki dužnosnici, uključujući glasnogovornicu Bijele kuće Karoline Leavitt, inzistiraju da je fokus operacije na sprječavanju krijumčarenja droge, a ne na promjeni režima. Leavitt je otišla korak dalje, nazvavši Madurov režim "narkoterorističkim kartelom" i osporavajući njegovu legitimnost. Ipak, prisutnost špijunskih zrakoplova P-8 iznad međunarodnih voda i posjet državnog tajnika Marca Rubija sjedištu Južnog zapovjedništva u Doralu na Floridi dodatno podgrijavaju sumnje o širim ciljevima.

Prema podacima Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal, 74% kokaina koji stiže u SAD iz Južne Amerike krijumčari se preko Tihog oceana, dok Venezuela služi kao glavno središte za zračne letove s drogom preko Kariba. Meksiko, s druge strane, ostaje ključni izvor fentanila. Ovi podaci dodatno kompliciraju narativ o učinkovitosti trenutne američke strategije u regiji.