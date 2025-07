Tko je nova ministrica? Dolazi iz Podravke, sudjelovala je u pripremi pristupanja Hrvatske EU...

Nova ministrica regionalnog razvoja i fondova EU bit će Nataša Mikuš Žigman. Ona će na toj funkciji naslijediti Šimu Erlića, koji je postavku podnio pred lokalne izbore, na kojima je izabran za gradonačelnika Zadra.

Zasad bez rekonstrukcije

To je, zasad, jedina promjena u vladi Andreja Plenkovića, koji je s imenom nove ministrice i pred svoju stranku i pred koalicijska partnere izišao tek danas, svega šest dana prije isteka zakonskog roka u kojem je to bio dužan učiniti. Zakon o Vladi, naime, propisuje da je nakon ostavke ministra premijer Saboru dužan predložiti novog na prvoj idućoj saborskoj sjednici, što je aktualna sjednica, koja po Ustavu može trajati najdulje do 15. srpnja.

Izbor nove ministrice, kako je to već uobičajeno, pratile su i brojne spekulacije o široj rekonstrukciji Vlade, kroz koje su se spominjale promjene u resorima obrazovanja, vanjskih poslova i kulture, no kako je vrijeme odmicalo postalo je jasno da šire rekonstrukcije prije ljeta neće biti. To, međutim, ne znači da je ona u potpunosti isključena, što je jasno na današnjoj konferenciji za novinare do znanja dao i Plenković, naglasivši kako će si kao premijer zadržati pravo da, ukaže li se potreba, provede i neka druga kadrovska osvježenja u svom timu.

– Što se tiče eventualnih promjena, one sada, u ovoj fazi, nisu na dnevnom redu, ali zadržavam pravo da kada dođe trenutak napravimo i neka druga osvježenja – rekao je premijer, uz pojašnjenje da prostora za širu rekonstrukciju u ovom trenutku nije bilo previše, s obzirom na to da su tek završeni lokalni izbori, da je pred Vladom intenzivan posao vezan uz turističku sezonu itd.

No, naglašava, to je prerogativ premijera i zadržat će si pravo da provede rekonstrukciju ako procijeni da je potrebna. Iako to da se radi o prerogativu premjera i nije morao posebno naglašavati jer, osim što je tako zapisano u zakonu, Plenković ima potpuno odriješene ruke u kadroviranju i u svojoj stranci i u koaliciji. Unatoč kratkom roku za imenovanje novog ministra, nitko mu ovih dana nije postavljao pitanja o tome, ni u koaliciji niti u njegovoj stranci koja je u potpunosti i bespogovorno prihvatila Plenkovićev običaj da ministre predlaže u posljednjem trenutku i praktički bez ikakvih konzultacija s bilo kim. Nitko u HDZ-ovim redovima do danas nije spominjao ime Nataše Mikuš Žigman niti je itko znao tko će zamijeniti Erlića, nakon što su ranije spekulacije da će to biti državna tajnica Zrinka Raguž utihnule jer se pročulo da Raguž iz osobnih razloga nije sklona prihvatiti funkciju.

Novu ministricu premijer će saborskom Odboru za regionalni razvoj i EU fondove predstaviti u ponedjeljak, a Sabor bi ju na novu funkciju trebao imenovati u utorak, posljednjega dana prije ustavne stanke u radu. Plenković je danas pred novinarima naglasio da je riječ o osobi s bogatim iskustvom u EU fondovima, što potvrđuje i njezin životopis.

Vlada-Podravka-Vlada

Nataša Mikuš Žigman intenzivno je sudjelovala u pripremi pristupanja Hrvatske EU, radila je na pripremi strateških dokumenata za korištenje pretpristupnih fondova i vodila radnu skupinu za poglavlje regionalne politike. Od 2005. do 2011. godine bila je zamjenica državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije godine, a od 2012. dolazi na čelo Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Bila je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva kroz dva burna mandata, onaj od 2016. do 2020. godine, u kojem je zbog afere hotmail Martinu Dalić na ministarskoj funkciji na pola mandata zamijenio Darko Horvat, da bi na kraju postao jedini hrvatski ministar uhićen na dužnosti. Nedugo nakon Horvatova odlaska Nataša Mikuš odlazi s državnotajničke pozicije, a od siječnja 2023. godine radi kao direktorica sektora Poslovna održivost i zelena transformacija u Podravci, na čelo koje je u međuvremenu došla njezina bivša šefica Martina Dalić.