Poznato tko je nova ministrica EU fondova, odluka mnoge iznenadila

U Banskim dvorima danas se održava sastanak parlamentarne većine, a kako neslužbeno doznaje 24sata, poznato je tko će preuzeti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Nasljednica Šime Erlića bit će Nataša Mikuš Žigman, bivša državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Iako se posljednjih tjedana najviše spominjalo ime Zrinke Raguž, aktualne državne tajnice i v.d. ministrice, ona na kraju ipak neće preuzeti resor. Početkom ovog tjedna u političkim kuloarima pojavila se informacija da je Raguž odbila ponuđenu funkciju, nakon čega su u igru ušli Dado Jelić i saborska zastupnica Anamarija Blažević. Oboje su, kako doznaje 24sata, donijeli svoje životopise u Banske dvore i sudjelovali u razgovorima s premijerom.

No, u posljednji trenutak – točnije, pola sata prije najave službene odluke – pojavilo se novo ime. Mikuš Žigman dosad se nije spominjala u ozbiljnom kontekstu, a mnoge je iznenadilo što je baš ona ušla u najuži krug i na kraju dobila povjerenje premijera Andreja Plenkovića. Kako doznaje 24sata, on je njezino ime držao u strogoj tajnosti do posljednjeg trenutka.

Ovim imenovanjem stavljena je točka na nagađanja o mogućoj široj rekonstrukciji Vlade prije ljetne stanke. Ništa od većih kadrovskih promjena – Plenković je odlučio zamijeniti samo ministra regionalnog razvoja, a ostatak promjena ostaviti za jesen.