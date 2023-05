Nastavnica škole u kojoj je bio masakr: Dječak je čekao da roditelji ostave djecu pa krenuo pucati

Srbija oplakuje djecu ubijenu u današnjem nezapamćenom masakru koji se dogodio u Osnovnoj školi Vladislava Ribnikara u Beogradu. U masakru, koji je počinio učenik sedmog razreda te škole, ubijeno je sedam djevojčica i jedan dječak. Ubijen je i zaštitar iste te škole koji je bio i prva žrtva ovoga masakra kakav se ne pamti da se dogodio u Europi ikada.

Kako vrijeme odmiče doznaje se i sve više detalja ovoga strašnog događaja koji je potresao cijelu Europu. Po riječima roditelja i zaposlenika ove škole, OŠ Vladislava Ribnikara je jedna od elitnih školi, ne samo u Beogradu nego i u cijeloj Srbiji. Učenici su djeca iz cijeloga Beograda čiji roditelji žele da im djeca pohađaju ovu školu. Kažu i kako je dječak, koji je počinio masakr, uvijek bio povučen i miran te da nikada nisu niti mogli zamisliti da bi mogao počiniti nešto ovako. Kažu i kako je bio odličan učenik pa čak i da je išao na razna školska natjecanja. Bio je po malo neprihvaćen u društvu te da je prvih šest godina išao u suprotnu smjenu. Ove godine je, vjerojatno radi činjenice da je bio neprihvaćen u društvu, a neki kažu i da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, prešao u suprotnu smjenu.

>> VIDEO Završen je očevid u OŠ Vladislava Ribnikara u kojoj je učenik upucao osam učenika i zaštitara škole

- To nas je sve po malo čudilo jer on ima mlađu sestru koja pohađa istu ovu školu i koja je ostala u drugoj smjeni. Obično roditelji gledaju da im djeca idu u istu smjenu radi prijevoza pa nam je to bilo čudno. Inače, znam i roditelje te djece koji su uvijek bili u redu i korektni – kaže nam jedna od nastavnica ove škole. Svi se slažu kako je dječak sve ovo što je danas učinio i planirao. U prilog tome govori i plan škole kao i popis imena koji su mu bili na neki način mete. Ova nastavnica, koja iz razumljivih razloga ne želi da joj spominjemo ime, kaže kako se na tom popisu nalaze imena učenika iz više razreda, odnosno svi oni koji su mu se na neki način zamjerili. Imao je i plan škole. Da je planirao nešto napraviti govori i to da nije došao na prvi školski sat nego da je došao nakon što su otišli roditelji koji su svoju djecu doveli u školu.

Ubojica je ušao na glavni ulaz škole i to bez ikakvih problema jer je i sam učenik škole tako da nije bio ni na koji način sumnjiv zaštitaru škole. Imao je ruksak u kojemu su bila dva pištolja i četiri molotovljeva koktela. Odmah u predvorju škole pucao je u zaštitara kojega je pogodio u glavu. Tu je usmrtio i dvije djevojčice iz petoga razreda koje su bile dežurne u školi i to po prvi put. Potom se uputio prema kabinetu povijesti i to opet ciljano. Odmah nakon što je otvorio vrata pucao je i ranio nastavnicu škole koja mu je iz nekog razloga bila kriva za nešto. Potom je počeo pucati po ostalim učenicima i to opet ciljano. Potvrdio je to i otac jedne od djevojčica, koja je bila u tome razredu, a koja mu je rekla kako ju je ubojica pogledao, ali i da je potom pištolj skrenuo dalje. Učenici kažu kako su u prvi trenutak mislili da se radilo o petardama, ali i da su ubrzo, kada je ušao u učionicu, postali svjesni što se događa.

Počela je odmah panika i bježanje iz učionice. Pri tome je on nastavio i dalje pucati. Kasnije je pronađeno više od 50 čahura od ispaljenih metaka. Imao je uz sebe četiri spremnika puna metaka, a nekoliko metaka mu je ostalo i neispaljeno. U cijeloj panici koja se događala dio učenika je iskakao kroz prozor. Dobro su reagirali zaposlenici škole koji su zaključavali svoje učionice kako bi spasili učenike.

- Kažu da je htio otići do kabineta kemije, koji se nalazi na drugom katu škole, i tamo baciti molotovljeve koktele. Na tome popisu je bilo i učenika i koji su u to vrijeme bili upravo na kemiji što također ukazuje na to da je sve planirao. Ipak, na popisu su bili i neki od učenika koji su bili i u suprotnoj smjeni – rekla nam je naša sugovornica. Poslije svega učenik je izašao iz škole i otišao u dvorište škole gdje je dočekao policiju koja ga je uhitila. Kažu i kako je on sam nazvao policiju, rekao tko je i što je napravio. U međuvremenu se u školi i oko škole događao pravi kaos. Roditelji, bake i djedovi su dolazili pred školu iz koje su izlazila djeca koja su bila u šoku. Jedna od majki djece koja pohađaju ovu školu kaže kako je kroz prozor svoga stana gledala kako učiteljica iz kemije skače preko klupa, nagurava klupe i stolice na vrata...

- Ovo je strašno. Ne znam što ćemo i kako dalje i hoće li mi djeca uopće više ići ove godine u školu i hoće li nastaviti ići u ovu školu. Ne znam kako će ta djeca to preživjeti sve. Bit će potrebno puno raditi s njima, uključiti psihologe i psihijatre – kaže nam ova majka. Ubrzo poslije masakra uhićeni su i otac i majka ovoga dječaka. Pištolje koje je imao uz sebe su u vlasništvu njegovog oca koji ga je znao voditi i u streljanu kako bi pucao. Otac je inače liječnik. - To i objašnjava zašto je bio tako vješt s pištoljem – rekla nam je ova majka.

- To je bilo da čovjeku pukne srce. Suze su mi same išle. Bojim se da se od ovoga danas nikada neću oporaviti – rekao nam je jedan od građana koji živi odmah preko puta glavnog ulaza škole. Treba znati i kako radi činjenice što nema 14 godina protiv višestrukog ubojice neće biti moguće podnijeti kaznenu prijavu. On će vjerojatno završiti na liječenju u nekoj od ustanova. Kakva sudbina očekuje njegove roditelje tek ostaje vidjeti. Vlada Srbije je danas proglasila trodnevnu žalost u cijeloj državi koja počinje od petka i trajat će do nedjelje.

>> VIDEO Učenik (14) imao popis djece koju je planirao likvidirati, prilikom privođenja jakna mu je skrivala lice

- Puno je tu razloga zašto se ovo dogodilo. Tu su društvene mreže, internet, crtići i video igrice pune krvi i ubojstava. Tu je i amerikanizacija cijeloga društva. Međutim, najveći problem je činjenica što roditelji nemaju vremena za svoju djecu, ne razgovaraju s njima, ne znaju njihove probleme, želje i slično. Ovaj dječak to nije mogao napraviti preko noći. U njemu se sve to kuhalo danima, tjednima pa i mjesecima. Ne znam kako roditelji to nisu vidjeli i reagirali. Razlog tome je trka za novcem, karijerom, poslovima, a u svemu tome obitelj trpi. Nije roditelj pravi roditelj ako djetetu kupi novi mobitel i neke tenisice. S tim nije postao niti bolji niti lošiji otac - rekla nam je nastavnica škole s početka ovoga teksta.