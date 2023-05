Beograđani u šoku: 'Ni jedan metak koji je ispalio nije promašio svoju metu. Stravično'

Svi smo u šoku, bez teksta, cijeli grad plače, govori za Večernji vidno potresena Marija s Vračara (50) koja stanuje u neposrednoj blizini Osnovne škole Vladislav Ribnikar gdje je danas oko 8 sati 14-godišnji učenik sedmog razreda hicima iz očeva pištolja ubio osmero svojih kolega i zaštitara.

Beograd ovakav događaj ne pamti, kaže. U čitavom je gradu opsadno stanje, pred Zavodom za transfuziju krvi dugački su redovi jer svatko želi pomoći i donirati krv žrtvama nezapamćenog krvoprolića. Pred osnovnom školom okupljaju se stotine Beograđana, pale svijeće, plaču i ostavljaju svijeće za nevino stradale.

- Ovakvo opsadno stanje nije bilo ni kada je ubijen Zoran Đinđić, a ni za vrijeme bombardovanja - ističe Marija. Kada je jutros krenula u svoju uobičajenu šetnju, nije ni slutila što ju čeka. - Približavala sam se osnovnoj školi kada sam čula hitnu i policiju. Kada sam stigla ondje, nisam mogla vjerovati što vidim. Policija s puškama bila je posvuda, hitna pomoć, uplakani roditelji van sebe od šoka, profesori i učenici još su bili na prozorima škole sa strahom na licima. Tada još nismo znali da su djeca ubijena, već samo zaštitar pa smo odahnuli. Kada je stigla prva vijest, rasplakali smo se od užasa. Takve stvari, mislili smo do danas, događaju se samo u Americi, a ne u Europi, a kamoli u zemljama bivše Jugoslavije - pripovijeda.

Osnovna škola u kojoj je došlo do pucnjave, dodaje, među elitnijima je u Beogradu. Na Vračaru, kvartu u kojem se škola nalazi, stanuju oni dubljega džepa, uglavnom intelektualci, umjetnici, političari, znanstvenici. - I dječak koji je izvršio masakr bio je iz porodice uglednih liječnika. Vračar je najbogatija beogradska općina i upisati dijete u školu na Vračaru, stvar je prestiža - objašnjava Marija čija je prijateljica iz djetinjstva bila ravnateljica spomenute škole.

- Ne znam što više da kažem. Podbacili smo kao društvo, djecu nam odgaja internet, a ne roditelji - kroz suze će Marija. U šoku je i Beograđanin Miloš (36), otac djevojčice koja je vršnjakinja ubijene djece, ali i dječaka - ubojice. - Ovo se nikad nije desilo. Osnovnu školu sam pohađao devedesetih, u vreme rata, kriminala i sankcija. Mnogi su u to vrijeme dolazili naoružani u školu, a sjećam se da si za siću maraka mogao da kupiš na ulici bombu ili pušku s ratišta. Dječak je jednom donio bombu u školu, ali radili su to iz fore, nikada nikome nije palo na pamet da ovako nešto učini- pripovijeda Miloš koji i dalje ne vjeruje što se dogodilo.

Nije mu jasno, dodaje, ni zbog čega je otac ubojice svoga sina učio da puca iz vatrenog oružja. - Kako je netko uopće mogao to da dozvoli? Od osmero ubijene djece, sedam je djevojčica. Ubijeni su gotovo pa profesionalno. Dječak je u jednoj ruci nosio pištolj, u drugoj dva šaržera. Ni jedan od 15 metaka koje je ispalio, nije promašio svoju metu. Likvidirao ih je gotovo pa profesionalno. Stravično - govori Miloš.

Posebno ga , veli, ovo pogađa jer je u nedavnoj istrazi protiv Belivuka i njegove kriminalne skupine utvrđeno da je Marka Miljkovića, tzv. 'Belivukova mesara', koji je počinio stravične zločine, njegov otac od najranije mladosti također podučavao kako da puca. - Psihološko vještačenje je utvrdilo da je to jedan od razloga zbog kojih je razvio bešćutnost. Krajnje je vrijeme da se tome stane na kraj. Još me više uznemirava što djeca, vršnjaci moje kćeri na društvenim mrežama 'kače' poruke podrške ubojici. Svi smo krivi za ovo, kao društvo i kao roditelji. To je izgubljena generacija koja je tri godine provela izolirana od vršnjaka kod kuće zbog pandemije, prepuštena sami sebi i internetu. Morat ćemo pronaći načine kako da im pomognemo jer će u protivnom biti još ovakvih situacija- zaključuje Miloš.

