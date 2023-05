Šef beogradske policije iznio nove detalje o pokolju: Rekao je da je psihopat koji se mora smiriti

O slučaju pucnjave u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojoj je poginulo osmero djece i zaštitar, oglasio se i načelnik beogradske policije Veselin Milić koji je otkrio okolnosti koje su se odvijale u vrijeme zločina.

Kako je ispričao za RTS, dječak K.K. koji je napao djecu nazvao je i policiju nakon što je ubio svoje kolege iz škole i zaštitara koji se nalazio u hodniku.

- Kada je dječak pozvao policiju, rekao je da je pucao u ljude u školi i da je on, u toj izjavi koja je snimljena i snimljena, psihopat koji se mora smiriti. To je rekao i kada je pozvao dežurnog djelatnika Komandno-operativnog centra, u prvoj izjavi na njegov telefonski poziv za prijavu događaja, izjavio je da je nakon pogubljenja, budući da ga hvata strah, panika i čudno disanje, bilo ispravno pozvati policiju i prijaviti incident - ispričao je Milić. Šef beogradske policije kazao je i kako zasad nisu mogli zaznati motiv jer se radi o djetetu, čak ne ni o mlađem maloljetniku.

- Nismo mogli imati pojma što je to što bilo koje dijete može učiniti tako gnusno - kazao je. Naknadno su saznali iz komunikacije dječaka s Centrom za socijalni rad i odvjetnikom kako je izjavio da je ignoriran od društva i da je na neki način isključen iz komunikacije i interakcije, sve što dijete može imati. - Imao je i četiri molotovljeva koktela i dva pištolja. Prema njegovoj izjavi, to sam ja učinio i on nije imao namjeru niti želju tim molotovljevim koktelima zapaliti bilo koje dijete, nego, kako je rekao, napraviti obrambeni zid na ulazu u školu jer policija ne bi mogla doći i pružiti pomoć, jer bi imali određenu prepreku i barikadu da je mogao izvaditi okvir pištolja i staviti ga na pod - ispričao je Milić.

Dječak je navodno rekao, navodi Milić, i kako je čekao ovaj dan koji mu je bio najzgodniji, ''jer ima djece koja idu u školu preko puta i gdje on može sve završiti u jednom danu''. - Pucnjava u školama ima u svim zemljama, u Africi, u Europi, u svim zemljama. Bilo je to u Zadru u Jugoslaviji 1972. godine. To je, nažalost, raširena pojava koja je stigla i kod nas - kazao je. - Ovaj zločin nosi toliko planova, skica, njegovog načina razmišljanja da je on izašao iz okvira igrica, kada je planirao, kako je rekao u prvoj izjavi na samom igralištu prije mjesec dana ili nekih tri tjedna nakon toga, da pobije sve koji ga ignoriraju, on je to vrlo pažljivo planirao, kako i što. Sam ovaj popis je pitanje za sve nas, što bi bilo da je sve ovo stiglo. Mnoga djeca to zlorabe i mi smo apelirali da se pooštre kaznene sankcije. Tko će vratiti tih devet obitelji i tu djecu, to su uništene obitelji i tko dopušta da nitko ne odgovara - poručio je Milić.

