Kako je došlo do nezapamćenog pokolja u Beogradu? Mijenjao je spremnike za pištolj i nastavio pucati

Najmanje osmero učenika sedmoga razreda, sedam djevojčica i jedan dječak, Osnovne škole Vladislav Ribnikar u beogradskom naselju Vračar, kao i zaštitar škole, ubijeni su u srijedu ujutro u pucnjavi koja se u školi dogodila oko 8 sati ujutro. U istoj pucnjavi ranjeno je još šest učenika i jedna nastavnica. Svi su oni na bolničkom liječenju, s tim da je jedna djevojčica, koja je ranjena u glavu i u međuvremenu operirana, u životnoj opasnosti. Ona ima teške ozljede mozga te je i dalje životno ugrožena. Za ovaj nezapamćeni zločin sumnjiči se 13-godišnji Kosta K., učenik ove škole, koji je pronađen u školskom dvorištu gdje je i uhićen.

"Ja sam psihopat"

– Dijete je dulje vrijeme planiralo izvršenje djela. Motiv nije utvrđen. Vatreno oružje uzeo je iz stana od svoga oca i pripremio četiri Molotovljeva koktela. Po dolasku u školu odmah je izvadio pištolj. Pucao je u zaštitara pa se okrenuo prema djeci – kazao je načelnik beogradske policijske uprave Veselin Milić. Pucao je u nastavnicu povijesti, a onda i po prijateljima iz škole. Zaštitara u školi usmrtio je hicem u glavu. Nakon ubojstava učenik je otišao u dvorište škole te pozvao policiju. Dok mu je inspektor stavljao lisice na ruke, pitao ga je zašto je pucao i pobio djecu, a navodno mu je ubojica mirno odgovorio: "Ja sam psihopat."

– Imao je popis djece koju je planirao ubiti. Sam je napravio plan ulaza i izlaza u školu. Kako je rekao, odredio je prioritetne mete. Skica izgleda kao iz videoigre ili iz horor-filma – ističe Milić. – Bio sam na tisućama očevida i mjesta zločina, ovo je nezapamćeno. Pitanje je za cijeli sustav što trebamo unaprijediti – dodao je Milić. Učenici su rekli da Kosta K. nije bio problematično dijete, kao i da nije imao nikakav motiv da počini ovakav pokolj. Kažu i da je ispalio više od 20 metaka te da je mijenjao spremnike za pištolj dok je nastavljao pucati po učionici. Inače, kabinet povijesti u ovoj školi nalazi se u prizemlju škole tako da su se neki od učenika spasili skočivši van kroz prozor. Neki od nastavnika su djecu radi sigurnosti zaključali u učionice škole kako im ubojica ne bi mogao prići. Navodno je pucao iz dva pištolja marke CZ, koji su u vlasništvu njegova oca.

Neki od učenika kazali su da je sve počelo nakon što je Kosta K. dobio jedinicu iz povijesti, a inače ima sve petice. Učenici su prenijeli da ga zbog školskog uspjeha nazivaju "štreberom". Prošle godine osvojio je i treće mjesto na općinskom natjecanju, upravo iz povijesti. Navodno je išao i na natjecanja iz matematike. Kosta je, navodno, u šestom razredu doživio maltretiranje od drugih učenika te je u sedmom razredu premješten u drugi razred, no i tamo je bio žrtva vršnjačkog nasilja. – Bio je žrtva vršnjačkog nasilja i na inzistiranje roditelja premješten je u drugu smjenu – rekao je srbijanski pisac Dušan Nedeljković čiji sin pohađa istu školu. Kazao je da je tu informaciju doznao od djece. Kako kaže, Kosta je bio miran i dobar učenik. Roditelji su u strahu kako će sve što su vidjeli i preživjeli odraziti na psihičko zdravlje djece.

– Moj sin bio je u kabinetu kada je otvorio vatru na njih. Od sigurne smrti spasio se legavši u trenutku pucnjave pored mrtve kolegice. Legao je kraj nje i pravio se mrtav. U trenutku kada više nije čuo pucnjeve iskočio je kroz prozor sav krvav i otišao kući te mi je rekao: "Sve ih je pobio, sve" – prepričala je majka preživjelog maloljetnika. Uhićen je i otac 13-godišnjeg Koste K., rođenog 30. srpnja 2009. Govoreći o oružju kojim je počinjeno višestruko ubojstvo, ministar policije Bratislav Gašić rekao je da dječakov otac ima više komada oružja i da tvrdi kako je bilo zaključano u sefu i pod šifrom, ocijenivši da je dječak očigledno znao šifru. Prema saznanjima policije, on je s ocem išao u streljane i trenirao pucanje. U pretrazi škole pronađen je i ruksak u kabinetu povijesti u kojem su bila i četiri Molotovljeva koktela.

– Oba pištolja, i onaj u ruksaku i onaj koji je korišten, bila su u legalnom posjedu dječakova oca. On tvrdi da su bila zaključana u sefu i pod šifrom. Očigledno je da je dijete imalo šifru za te pištolje – naveo je Gašić. I ubojičini susjedi su šokirani. – Kosta je uvijek bio miran i tih, iz ugledne obitelji. Otac mu je liječnik, majka radi, koliko znam, u nekom ministarstvu. Svi smo potreseni – kazao je susjed. – Sve to je posljedica svega što se događa u svijetu i o čemu djeca svakodnevno čitaju. Tu je i amerikanizacija društva, svako malo može se čitati o takvim stravičnim događajima. Ne smijemo zaboraviti ni utjecaj medija, kompjutorskih igrica koje više nisu normalne, nego su pune krvi, a tu su i društvene mreže. Međutim, prije svega kriva je činjenica da zbog posla i obveza malo vremena provodimo s djecom i ne znamo ništa ili jako malo o njihovim problemima, strahovima, planovima… Djeca su prepuštena sama sebi. To je cijena ovakvog načina života – riječi su jednoga od roditelja.

Srbijanska vlada u srijedu je sazvala hitnu konferenciju za medije zbog pokolja u školi i proglasila trodnevnu žalost. – Evidentan je maligan i poguban utjecaj interneta i videoigrica te zapadnih vrijednosti. Mi smo danas imali vrlo sadržajan i emocijama nabijen razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem – rekao je srbijanski ministar obrazovanja Branko Ružić. Dodao je da je tim psihologa odmah pozvan da se učenicima, zaposlenima i roditeljima pruži stručna pomoć.

"Krivi Zapad i internet"

Masakr je komentirala i psihologinja Biljana Lajović koja je rekla kako je taj događaj nešto čega su se svi pribojavali te da se radi o najšokantnijoj vijesti koja se mogla čuti. – Razlozi su uvijek raznovrsni. Iza toga se krije ogroman broj problema, ta jedinica je možda bila okidač, ali sigurno nije jedini problem koji je mučio ovog dječaka. Moramo spriječiti ovo, da se više nikada ne dogodi. Pitam se je li pokazivao bilo kakve znakove da će se nešto dogoditi, da je vrlo nestabilan. Ne bih govorila o količini bijesa... Ogromna nevolja krila se iza njega... Da se pokaže da ima strašan problem i nosi neko ponašanje koje može da rezultira ovakvim činom. To je problem u ovakvim situacijama, vjerojatno je bilo teško doprijeti do njega. Pitam se je li netko primijetio što se s njim događa. To mogu biti razni problem. Dob od 14 godina vrijeme je odrastanja koje nosi oscilacije i turbulenciju. Ovo je ranjiv uzrast. Pitanje je kakav je kapacitet obitelji da se nosi s time – rekla je Lajović za Televiziju Prva.

Hrvatski premijer Andrej Plenković uputio je izraze sućuti predsjednici srbijanske vlade Ani Brnabić zbog pokolja u beogradskoj osnovnoj školi poručivši da ga žalosti tako velik broj izgubljenih dječjih života. "Molim Vas, primite izraze moje iskrene sućuti povodom masovne pucnjave u osnovnoj školi u Beogradu. Obiteljima ubijenih izražavamo iskrenu sućut, a ranjenima želimo brzi oporavak'", stoji u Plenkovićevu pismu.

