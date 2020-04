Nastavljeno prokletstvo obitelji Kennedy: Pronađena tijela nestale majke i sina

Bio je 22. studenog 1963. kada je jedan metak ispaljen ravno u srce Amerike. Ubojstvo predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja toga dana u Dallasu označilo je pucanj u demokraciju, a veo tajni kojim je prekriveno još uvijek je sinonim za političku zavjeru i jedan od najvećih misterija u cjelokupnoj američkoj, pa i svjetskoj povijesti. No, šest desetljeća kasnije, klan Kennedyjevih broji nove žrtve.

Najnovija u dugom nizu tragedija koja je pogodila tu obitelj jest smrt Maeve Kennedy (40) i njezina osmogodišnjeg sina Gideona, kako jučer javlja “New York Times”. Nakon višednevne potrage tijelo dječaka pronađeno je u zaljevu Chesapeake u srijedu, dva dana nakon što je nestao zajedno s majkom dok su veslali u kanuu. Dječakovi ostaci pronađeni su oko 600 metara od mjesta gdje je u ponedjeljak pronađeno tijelo njegove majke, a oboje su zadnji put viđeni prije tjedan dana kako ulaze u kanu blizu obiteljske kuće.

Ted se izvukao iz auta

Njihov suprug i otac David McKean ovih je dana na Facebooku objavio da su se Maeve i Gideon igrali loptom koju su ispucali predaleko pa su je kanuom otišli pokupiti, a onda ih je povukao vjetar ili plima nakon čega su nestali. Maeve Townsend bila je kći bivše guvernerke Kathleen Kennedy Townsend i unuka Roberta Kennedyja, Johnova brata, koji je ustrijeljen 1969. tijekom predizborne kampanje.

Posljednje je to poglavlje tragične povijesti jedne obitelji koju su Amerikanci budno pratili posljednjih 80 godina, toliko tragične da su mediji odavno promovirali termin “prokletstvo Kennedyjevih”. Zaista, svih devetero djece koje su početkom prošlog stoljeća podizali Rose Elisabeth i Joseph Patrick Kennedy senior upoznali su zlu kob. Tako i njihova djeca, i djeca njihove djece. Smrt je kosila muške članove klana, uglavnom političare i uglednike, ali i žene Kennedyjevih podjednako.

Rosemary Kennedy, mlađa sestra budućeg američkog predsjednika, godinama je patila od psihičkog poremećaja, stoga su liječnici 1941. njezinu ocu predložili lobotomiju. Međutim, taj je zahvat, obavljen iza leđa i bez znanja njezine majke, potpuno onesposobio tada 24-godišnju Rosemary. Poput biljke, idućih šest desetljeća, do smrti, venula je u privatnoj mentalnoj ustanovi. Ubrzo, 1944. Joseph P. Kennedy Jr., najstariji sin u obitelji, poginuo je u eksploziji aviona iznad La Manchea na tajnoj misiji u Drugom svjetskom ratu. Nakon rata, obitelj potresa nova tragedija. Godine 1948. u avionskoj nesreći nad Sredozemljem nestala je i njegova sestra Kathleen. Nakon što joj je muž poginuo u avionskoj nesreći tijekom Drugog svjetskog rata, Kathleen je krenula kući kako bi se napokon vidjela s obitelji i pomirila s ocem koji nije prihvaćao njezina novog odabranika. No, avionske nesreće kao da su suđene Kennedyjevima: na putu kući Kathleen je zauvijek nestala u oblacima.

Osam godina kasnije, ni Jacqueline Kennedy zvanu Jackie, lijepu suprugu JFK-a, ulaskom u klan nisu zaobišle tragedije. Toliko željeno dijete pobacila je, a nedugo potom 1956. rodila je mrtvu djevojčicu. Kasnije je rodila i sina Patricka koji je svijet ugledao prije vremena, pa umro 1963., samo dva dana nakon rođenja. Još je jedna pridošlica u obitelji smrću platila petljanje s Kennedyjevima. Bila je to Mary Jo Kopechne, koja je poginula u prometnoj nesreći koju je izazvao senator Edward Ted Kennedy. Riječ je o glasovitom, kasnije i ekraniziranom i opjevanom incidentu u Chappaquiddicku. Nakon cijele noći provedene na zabavi 18. srpnja 1969., godinu nakon atentata na njegova brata Roberta, Ted je automobilom sletio s mosta na otoku Chappaquiddicku. Kennedy se uspio spasiti iz potonula vozila ostavljajući suputnicu Mary Jo Kopechne koju su prekrili valovi. Tjedan dana nakon izbijanja skandala, Ted Kennedy je u televizijskom intervjuu zavapio o “strašnoj kletvi koja se nadvila nad Kennedyjeve”.

Rabin prokleo cijelu obitelj

Spirala smrti nastavila se 1984. kada je David Kennedy, jedan od sinova Roberta i Ethel, umro od predoziranja kokainom u hotelu u Palm Beachu na Floridi. Desetak godina kasnije, 1997., dogodila se i tragična skijaška nesreća u kojoj je život izgubio Robertov sin Michael Kennedy. Poginuo je u 39. godini u Aspenu: zaletio se u drvo dok je s ostalim članovima obitelji igrao američki nogomet na snijegu, bez kacige i bilo kakve zaštitne opreme. Pod udar kletve stići će godinama kasnije i prelijepa Carolyn Bessette, negdašnja zaposlenica u modnoj kući Calvina Kleina, koja je vjenčanjem sa sinom ubijenog američkog predsjednika zvanim John-John, svom prezimenu 1996. odlučila dodati Kennedyjevo. No, samo četiri godine nakon vjenčanja, John F. Kennedy junior, koji u povijest ulazi još kao trogodišnji dječarac koji salutira na pogrebu svog oca američkog predsjednika, za upravljačem aviona Piper Saratoga u smrt je 1999. odvezao i svoju suprugu Carolyn i njezinu sestru Lauren.

Sljedeći sprovod u obitelji Kennedy održan je 2005. kad je preminula Rosemary Kennedy, nakon više od 40 godina vegetiranja u mentalnoj instituciji. Dvije godine nakon svog oca Teda, koji je umro od srčanog udara, od infarkta 2011. umire i Kara Kennedy, u 51. godini uslijed svakodnevne tjelovježbe. Spirala strašnih Kennedyjevih smrti potom se zaustavila na 52-godišnjoj arhitektici Mary Richardson Kennedy, majci četvero djece i bivšoj ženi Roberta F. Kennedyja juniora, koja je nakon što je njezin suprug zatražio razvod 2012. godine, počinila samoubojstvo vješanjem. Proteklog ljeta, pak, unuka bivšeg senatora Roberta Kennedyja, 22-godišnja Saoirse Kennedy Hill, pronađena je mrtva u obiteljskoj kući u Cape Codu, a vještačenje je potvrdilo da se radilo o nenamjernom predoziranju koktelom opijata.

Postoji nekoliko verzija priče “tko je prokleo Kennedyjeve”. Sve one spominju poznatog rabina kojega su prije stotinu godina uvrijedili Joseph ili Rose Kennedy, mater i pater familias. Rabin ih je prokleo da će patiti do kraja života, a kako je Rose nadživjela svu djecu, pokapajući jedno po jedno, čini se da se kletva obistinila. Govoreći o prokletstvu Kennedyjevih, JFK-ov nećak Christopher Lawford rekao je: “Ne vjerujem u kletvu, ali bile su to silne godine tuge, straha i depresije koja je utjecala na mnoge članove te obitelji.”

Kada je poginuo “američki princ”, John F. Kennedy mlađi, jedini sin JFK-a, genetičar Richard Epstein razvio je teoriju o “genu rizika”. “Postoje brojne indicije da Kennedyjevi nesumnjivo nose gene koji ih navode da u životu preuzimaju velike, rizične pothvate, da teže avanturama i bave se potencijalno opasnim aktivnostima. No onaj tko nosi gen rizika, treba toga biti svjestan i boriti se protiv njegova utjecaja”, kazao je znanstvenik. Više od pola stoljeća nakon atentata u Dallasu američko društvo ne zna tko je zapravo ubio JFK-a, a klan Kennedy još uvijek ustaje i liježe s pitanjem: tko je sljedeći?