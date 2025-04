Nastavlja se štrajk: U modularnoj nastavi fokus je prebačen na praksu, sindikatima smeta rezanje satnice

Dok se cirkularni štrajk u pet slavonskih županija nastavlja, onaj u četiri dalmatinske županije održan u utorak ponovno razdvaja i sindikate i Vladu. Čelnici triju obrazovnih sindikata tvrde kako se u Dalmaciji štrajku odazvalo 7200 i članova i nečlanova, mijenjajući time broj štrajkaša od prethodnog dana, dok u Ministarstvu obrazovanja poručuju da su se štrajku u Dalmaciji odazvala ukupno 4723 obrazovna djelatnika. U Ministarstvu iznose podatke iz Centralnog obračuna plaća u koji se unose radni sati zaposlenika, a u taj ih sustav upisuju isključivo ravnatelji ustanova. – Uzmemo li samo Zadarsku županiju, u njoj su se štrajku odazvala 54 nastavnika i 13 zaposlenika nenastavnog osoblja. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, kada se promatraju samo djelatnici visokoobrazovnih ustanova, štrajkalo je njih 114, dvostruko manje nego u prvom organiziranom štrajku. To su podaci uneseni prekjučer u COP i lako su provjerljivi i svim sindikalnim čelnicima – poručio je na konferenciji za novinare Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja. Još je jednom ustvrdio kako argumenti sindikata ne stoje čak ni u trenutku kada naglašavaju da im je rast plaće pojela inflacija jer je, kazao je tako Mamić, rast plaće iznosio 70 posto, a akumulativna inflacija u promatranom razdoblju 28 posto.

– Od 5128 zaposlenih u 85 škola imamo 2405 članova, a štrajkalo je njih 79,63 posto. Po našoj evidenciji, u štrajku je sudjelovalo i 1075 djelatnika koji nisu članovi sindikata pa dolazimo do broja od ukupno 2990 osoba koje su sudjelovale u štrajku – poručio je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske Zrinko Turalija osvrnuvši se time samo na broj štrajkaša u srednjim školama Dalmacije.

Analizirajući još jednom sve zahtjeve triju obrazovnih sindikata, iz Ministarstva obrazovanja su ponovili da ne vide razloga za štrajk, ni prozivke za nepravednost, a prvi su se put i jasnije osvrnuli na zahtjeve sindikata o odgodi reforme strukovnog obrazovanja. Podsjetimo, riječ je o reformi koja se priprema i na noge postavlja punih pet godina, a koja treba u primjenu ući u idućoj godini, no sporna je sindikatima koji se protive umanjenu satnice određenih predmeta. No predmeta u toj reformi kakvih poznajemo više nema, ali ima modula koji su sastavljeni od skupine predmeta. Po toj reformi konačno se napušta ex cathedra predavanje i fokus se stavlja na projekte i praktičnu nastavu – ne samo kod poslodavca nego i praksu u učionici, na praktikumima i centrima kompetencija. Kada je riječ o matematici, hrvatskom i stranim jezicima, satnica se povećava.

– Nema nepravde u reformi strukovnog obrazovanja. U pet godina, koliko se na njoj radi, u njoj je sudjelovalo ukupno 2328 ljudi. Više od polovine njih su profesori strukovnih predmeta, ravnatelji škola i poslodavci. Prije pet godina sve je započelo time da su upravo poslodavci ispisali čak 28.000 stranica na kojima su opisali kakve su im kompetencije potrebne i otud se krenulo. U škole se redovito ide, školama su dostupni i savjetnici sve kako bi se prilagodile. Da, nema puno udžbenika, a konačno se napuštaju strukovni programi iz 97. godine. Sjetite se mobitela, automobila, tehnologije iz tog vremena i usporedite je s današnjom pa se zapitajte gdje je nepravda – poručio je Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje koji reformu u provodi.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>