Nastavak ruskih napada na istoku, ISW: Putin ne želi riskirati izravan sukob s NATO-om

Tijek događaja:

7:00 - "Ukrajinci su vjerojatno uništili ili zarobili polovinu glavnih ruskih borbenih tenkova" rekla je Celeste Wallander, službenica SAD-a za međunarodne sigurnosen poslove. Nije precizirala o kojim se brojevima točno radi. Ukrajina će uskoro dobiti još zapadnih tenkova. Britanski Challenger 2 će početi djelovati na bojištu u ožujku, a njemački Leopard 2 će u zemlju stići u travnju. SAD je obećao poslati 31 tenk M1 Abrams, ali očekuje se da će oni na poprište borbi stići zadnji piše The Guardian.

4:00 - Ruske su snage nastavile bombardirati i lansirati dronove kroz prvu noć nove ofenzive u Ukrajini. Ukrajinska vojska navodi kako je ruska strana ispalila preko 100 raketa i 7 dronova koje su ciljale ključnu civilnu infrastrukturu diljem zemlje. Zračna je obrana oborila oko 60 raketa.

U ruskim izvorima veličina i učinkovitost novog vala raketiranja puno je značajnija nego što ih opisuju izvori iz Ukrajinske vojske.

02:35 - Malo je vjerojatno da će ruske rakete koje su navodno prošle kroz zračni prostor NATO-a izazvati eskalaciju sukoba. Procjene su da ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi riskirati ulaženje u direktni sukob s NATO savezom.

NEW: Russian forces launched another massive series of missile & drone strikes across #Ukraine.



Recent footage of a failed Russian assault near #Vuhledar, Donetsk Oblast has become the latest point of neuralgia in the Russian information space.



Latest: https://t.co/3K14p7jlZc pic.twitter.com/KHTb327AP4