Nastavljaju se žestoke borbe; Vojni zapovjednik: Ukrajinske snage drže liniju bojišnice u Donjecku

Vlasti u Ukrajini rade na popravku električnih mreža oštećenih velikim ruskim udarom. Rusija je u petak bombardirala Ukrajinu u napadu velikih razmjera, pogodivši nekoliko gradova uključujući Kijev. Ukrajinski državni energetski operater Ukrenergo rekao je da je situacija u energetskom sustavu zemlje izazovna, ali kontrolirana.

Tijek događaja:

8:57 - Američki ministar obrane Lloyd Austin i ukrajinski ministar obrane Oleksii Reznikov razgovarali su o "prioritetima", uključujući protuzračnu obranu i topništvo, za nadolazeće sastanke kijevskih saveznika u Bruxellesu, priopćile su obje strane kasno u subotu. Nakon što je osigurao obećanje desetina modernih borbenih tenkova, uključujući američki M1 Abrams, njemački Leopard 2 i britanski Challenger 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi kijevski dužnosnici pozvali su saveznike da pošalju borbene zrakoplove. Kontaktna skupina za obranu Ukrajine sastat će se u utorak u sjedištu NATO-a, nakon konferencije održane 20. siječnja u zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj koja je bila ključna za odluke o slanju tenkova.

Austin i Reznikov razgovarali su o važnosti isporuke obećanih sposobnosti što je brže moguće, rekao je u izjavi glavni glasnogovornik Pentagona, brigadni general Patrick Ryder. Nakon poziva, Reznikov je tvitao da su "Sjedinjene Države nepokolebljive u svojoj potpori Ukrajini", dodajući da su njih dvojica također razgovarali o situaciji na prvoj crti.

Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.

🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦

All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.

Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM