Nastavak rivalstva između milijardera? Bezos iznio teške optužbe na račun Muska

Ne prestaju reakcije na objavu vijesti da je najbogatiji čovjek na svijetu Elon Musk kupio društvenu mrežu Twitter za 44 milijarde dolara i obećanje da će sačuvati platformu kao 'bastion slobodnog govora'. A jedna je zasigurno bila neočekivana.

Vlasnik Amazona i milijarder Jeff Bezos zapitao se u ponedjeljak znači li to da će Twitter postati podložniji utjecaju Kine, kao rezultat Muskovih snažnih poslovnih veza s tom zemljom. Bezos je odgovarao na tvit novinara New York Timesa Mikea Forsythea koji je naveo da je Tesla Elona Muska iznimno podložna Kini jer je to njezino drugo najveće tržište i tamo se proizvode dijelove baterije.

"Zanimljivo pitanje. Je li upravo kineska vlada dobila malo utjecaja na gradski trg", zapitao se Bezos, podsjećajući na ranije riječi Elona Muska koji je Twitter opisao "kao gradski trg". Inače, sam Bezos je 2013. godine kupio ugledni Washington Post.

Interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? https://t.co/jTiEnabP6T — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 25, 2022

Twitter je zabranjen u Kini, međutim to i dalje ne umanjuje strahove da će kineske vlasti pokušati utjecati na korisnike izvan zemlje da ih ne kritiziraju, piše Daily Mail.

Bezos je par sati kasnije ublažio ono što je ranije napisao.

"Moj vlastiti odgovor na ovo pitanje vjerojatno - ne. Vjerojatniji ishod u tom pogledu je kompleksnost u Kini za Teslu, a ne cenzura na Twitteru. Ali, vidjet ćemo. Musk je izuzetno dobar u snalaženju u ovoj vrsti složenosti - napisao je Bezos.

Bezos i Musk su poznati po svojem rivalstvu koji se najviše očitalo u posljednjem vrijeme u svemirskoj utrci. Bezos je posve odbacio Muskove planove za kolonizacijom Marsa, dok je vlasnik Tesle bio kritičan prema putu u svemir vlasnika Amazona.

