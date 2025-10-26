NASA potvrdila da Zemlja ima još jedan mjesec: Pratit će nas desetljećima pa nestati

Američka svemirska agencija NASA potvrdila je kako se uz naš planet trenutno kreće novi "kvazi-Mjesec", asteroid koji prati Zemlju gotovo u istom ritmu dok kruže oko Sunca. Ovaj neobični nebeski suputnik, nazvan 2025 PN7, otkriven je ranije ove godine zahvaljujući timu znanstvenika sa Sveučilišta Hawaii, piše Geekspin.

Za razliku od pravog Mjeseca, koji je čvrsto vezan gravitacijom, 2025 PN7 slobodno putuje svemirom, no njegova se putanja savršeno usklađuje sa Zemljinom. NASA objašnjava da se asteroid kreće poput trkača koji zadržava isti tempo – dovoljno blizu da ga "vidimo", ali nikada dovoljno da ga dotaknemo.

Procjenjuje se da asteroid ima promjer između 18 i 36 metara, veličine manje zgrade. Kada se najviše približi, udaljen je oko 4 milijuna kilometara, desetak puta dalje od Mjeseca, dok se u najudaljenijem dijelu orbite može odmaknuti i do 17 milijuna kilometara. Astronomi predviđaju da će ovaj svemirski suputnik ostati u blizini Zemlje još oko 60 godina, sve do 2083., nakon čega bi trebao ponovno odlutati u duboki svemir.

Otkriće 2025 PN7 nije bilo jednostavno. Tijekom rutinskog promatranja neba, znanstvenici su uočili malu točkicu koja se neobično kretala u odnosu na zvijezde. Nakon nekoliko tjedana analize, postalo je jasno da asteroid "pleše" u gotovo savršenom skladu s našim planetom.

Do sada je potvrđeno postojanje samo osam kvazi-Mjeseca, što ovaj fenomen čini iznimno rijetkim. Iako su maleni, ovakvi objekti pomažu znanstvenicima da bolje razumiju složene gravitacijske odnose u Sunčevom sustavu te da usavrše modele kretanja asteroida koji prolaze blizu Zemlje.

Osim znanstvene vrijednosti, kvazi-Mjeseci mogli bi u budućnosti postati i potencijalne mete za svemirske misije – dovoljno su blizu, stabilni i dostupni bez velikog udaljavanja od našeg planeta. Iako 2025 PN7 nikada neće zamijeniti naš pravi Mjesec, njegova prisutnost podsjeća koliko je svemir dinamičan.