Na putovanju doživjela moždani udar i ostala paralizirana: Onda je uslijedio još jedan šok

Život Cathy Warren (29) promijenio se u trenu tijekom putovanja u Tursku. Doživjela je moždani udar koji ju je ostavio djelomično paraliziranom, no jedna posljedica je bila šokantna. Naime, njezin britanski naglasak zamijenjen je tajlandskim. Financijska administratorica iz Basingstokea, koja je bila na odmoru kako bi proslavila rođendan s prijateljima, opisala je kako se njezin život "zauvijek promijenio" nakon rijetkog stanja poznatog kao sindrom stranog naglaska.

Cathy je tog kobnog dana osjetila jaku glavobolju koju je pripisala toplinskom udaru. Dok se pripremala za rođendanski ručak, osjetila je vrtoglavicu, a zatim su joj "noge otkazale". "Nisam mogla hodati. Moja prijateljica me stavila na ležaljku i pozvala pomoć", prisjetila se Cathy. Recepcionarka hotela isprva je mislila da je u alkoholiziranom stanju, ali situacija je brzo postala ozbiljna. Cathy je hitno prevezena u bolnicu gdje su snimke potvrdile da je doživjela moždani udar. Nakon buđenja u bolnici, Cathy je otkrila da joj je lijeva strana tijela paralizirana, ali najšokantnije bilo je otkriće da njezin naglasak više ne postoji. Umjesto toga, govorila je s izrazitim tajlandskim naglaskom, koji podsjeća na naglasak njezine majke, podrijetlom s Tajlanda, piše Mirror.

Liječnici su dijagnosticirali sindrom stranog naglaska, rijetko stanje koje se može pojaviti nakon ozljeda mozga, poput moždanog udara. "Osjećam se kao da sam izgubila dio svog identiteta", rekla je Cathy. Cathy je provela mjesec dana u bolnici u Turskoj prije nego što je u listopadu 2024. dobila dopuštenje za povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo. U Engleskoj je provela dodatna dva mjeseca u bolnici, a zatim tri mjeseca intenzivne rehabilitacije kako bi ponovno naučila hodati. "U početku su mi bile potrebne tri osobe da hodam pet minuta dnevno. Sada mogu hodati samostalno, ali trebalo mi je deset mjeseci", objasnila je. Unatoč logopedskoj terapiji, Cathyin naglasak ostaje nepromijenjen. "Liječnici ne obećavaju da će se moj britanski glas vratiti. Ovo je stvarno rijetko stanje", rekla je.