Naoružan upao u banku blizu zgrade Ravnateljstva policije i odnio nekoliko stotina tisuća kuna

Orobljeni bankomat i poslovnica banke dva su razbojstva o kojima je izvijestila zagrebačka policija. S tim da se za bankomat ne zna kako je u njega provaljeno, dok za banku zna da ju je orobio maskirani počinitelj.

Prepad na bankomat, kako je priopćila zagrebačka policija, dogodio se između 9. i 12. travnja od 3 do 10 sati na Rudeškoj cesti. U policiji su kazali da je nepoznati počinitelj na za sad neutvrđen način iz bankomata otuđio novac. S obzirom na to da je očito prošlo nekoliko dana od počinjenja do otkrića (ne)djela, lopov vjerojatno nije koristio eksploziv ili zapaljivu plinsku masu, što je ovogodišnja "moda" među kriminalcima. Nije priopćeno koliko je novca odneseno, tko je provalu prijavio no zato je priopćeno da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Što se pak tiče banke, riječ je o poslovnici Sberbanke u Ilici 304. Zna se da ju je orobio maskirani počinitelj koji je dvjema djelatnicima u dobi od 23 i 29 godina prijetio vatrenim oružjem.

On je odnio nekoliko stotina tisuća kuna. Mora se priznati da je riječ o drskom razbojniku s obzirom na to da se svega tridesetak kućnih brojeva dalje od spomenute poslovnice nalazi zgrada Ravnateljstva policije. Razbojnik je u banku upao oko 18 sati i za njim se traga.

