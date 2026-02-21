Naši Portali
POSLA JE PUNO

Nakon što je u Varaždinu palo 25 centimetara snijega, posljedice se saniraju: 'Uzrokovao je znatnu štetu'

Foto: Grad Varaždin
1/4
Autor
Ivica Beti
21.02.2026.
u 16:10

Gradonačelnik Bosilj je istaknuo kako su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Varaždin i gradske tvrtke Parkovi još od petka na terenu i uklanjaju opasno granje i srušena stabla

Nakon obilnih snježnih padalina koje su uzrokovale brojne intervencije na području grada Varaždina, danas su gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj i zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Varaždin Mario Rogina obišli najpogođenije lokacije na području Varaždina kako bi se utvrdio opseg štete i koordinirale daljnje aktivnosti sanacije.

Gradonačelnik Bosilj je istaknuo kako su djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Varaždin i gradske tvrtke Parkovi još od petka na terenu i uklanjaju opasno granje i srušena stabla. - Palo je oko 25 centimetara mokrog i teškog snijega, što je uzrokovalo znatne štete na drveću. Sanirana je Bombellesova ulica, koja se upravo pušta u promet. U tijeku je sanacija Kolodvorske ulice, dok nam je najkritičnija Ulica Zrinskih i Frankopana, jedna od glavnih prometnih žila kucavica grada. Ondje se nalazi aleja brijestova, a riječ je o mekšem drvu koje je pod težinom snijega pretrpjelo znatna oštećenja. Tijekom dana sve će ulice biti sanirane i uklonjeno drveće i granje te puštene u promet -  izjavio je gradonačelnik.

Naglasio je i kako je svih 270 kilometara gradskih prometnica očišćeno, uključujući pješačke zone i nogostupe. - Svih 14 ralica PZC-a za kolnike te 3 ralice Čistoće za nogostupe bilo je na terenu od petka u 4 ujutro te su prometnice očišćene do crnog asfalta. Zahvaljujem svim službama i kooperantima na brzoj i učinkovitoj reakciji - rekao je i dodao kako će Parkovi u suradnji s vatrogascima ukloniti i zbrinuti svo srušeno granje i drveće, koje će biti odvezeno na odlagalište biootpada, odnosno za preradu u drvnu biomasu. Za razliku od ostatka županije niskonaponska mreža u gradu Varaždinu gotovo u potpunosti je podzemna i osim dva kratkotrajna prekida nije bilo većih problema s električnom energijom.
sanacija šteta vrijeme snijeg Varaždin

