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TKO VODI IRAN?

SAD tvrdi da vrhovni iranski vođa Mojtaba Khamenei živ, Rubio: 'Sve više je uključen'

A woman walks next to a banner with a picture of Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei in Tehran
Majid-Asgaripour/REUTERS
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
03.06.2026.
u 02:00

Mojtaba Khamenei naslijedio je svog oca Alija Hameneija koji je poginuo u izraelskom napadu na početku rata, ali se od tada nije pojavio u javnosti: ranjen u napadu, komunicira samo putem pisanih poruka, piše agencija France presse.

Sjedinjene Države smatraju da je vrhovni iranski vođa Modžtaba Hamenei "živ" i "sve više uključen" u vođenje zemlje, rekao je u utorak šef američke diplomacije Marco Rubio, dok pregovori o okončanju rata slabo napreduju. "Mislim da postoje znakovi da se sve više uključuje na nekoj razini, iako je sva njegova komunikacija u pisanom obliku i putem trećih strana", rekao je Rubio Odboru za vanjske odnose Senata, naglašavajući da postoje teškoće u prenošenju poruka unutar iranske vlade.

Modžtaba Hamenei naslijedio je svog oca Alija Hameneija koji je poginuo u izraelskom napadu na početku rata, ali se od tada nije pojavio u javnosti: ranjen u napadu, komunicira samo putem pisanih poruka, piše agencija France presse. Upitan o statusu neizravnih pregovora između Sjedinjenih Država i Irana, koji su u zastoju, američki državni tajnik rekao je da se još uvijek "nada" sporazumu o okončanju rata, bez navođenja vremenskog okvira, rekavši da bi se to moglo dogoditi "sutra, prekosutra ili sljedeći tjedan".

"Prihvatili su pregovarati o određenim aspektima svog nuklearnog programa" što ranije nisu pristajali, istaknuo je.  Međutim, sugerirao je da to „ne jamči da će na kraju doći do prihvatljivog sporazuma“.

"Ako otvore Hormuz, mi ćemo deblokirati" iranske luke, naglasio je, dodajući da to nije povezano s ublažavanjem sankcija, koje ovisi o nuklearnom sporazumu. Neizravni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o okončanju rata, pokrenutog 28. veljače zajedničkim izraelsko-američkim napadom, u zastoju su tjednima.

Ključne riječi
SAD Iran

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