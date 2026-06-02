Opsadno stanje u Njemačkoj: Srbin pucao na policajca pa dvoje djece zatočio kao taoce

Prava drama odvija se u njemačkom Dortmundu, gdje se muškarac nakon navodne pucnjave na policijskog službenika zabarikadirao u stanu zajedno s dvoje male djece za koje istražitelji sumnjaju da ih drži kao taoce. Prema informacijama koje prenosi njemački Bild, riječ je o 51-godišnjem državljaninu Srbije. Policajac na kojeg je osumnjičeni pucao nosio je zaštitni prsluk, zbog čega je izbjegnuta teža tragedija. Zadobio je lakše ozljede.

Svemu je, prema dosadašnjim saznanjima, prethodio incident u jednom dortmundskom restoranu. Muškarac je navodno ondje prijetio gostima, mahao palicom te koristio suzavac prije nego što je pobjegao automobilom. Policija je ubrzo zaprimila dojavu žene koja je zatražila pomoć u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Wittbräucker Straße. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja situacija je dodatno eskalirala. Istražitelji navode da je osumnjičeni prišao policajcima te iz pištolja manjeg kalibra ispalio hitac prema jednom od njih.

"Metak je pogodio zaštitni prsluk policijskog službenika", potvrdio je glasnogovornik policije, dodajući kako je policajac prema trenutačnim informacijama prošao s lakšim ozljedama.

Nakon pucnjave muškarac je pobjegao u zgradu i ondje se zabarikadirao. Policija vjeruje da se s njim nalaze dvoje djece koju drži protiv njihove volje. Na teren su upućene brojne policijske snage, među kojima su i pripadnici specijalne jedinice SEK. Dok policija osigurava područje i pretražuje objekt, pregovarači pokušavaju uspostaviti kontakt s osumnjičenim i uvjeriti ga da se mirno preda kako bi se zaštitila sigurnost djece. Akcija policije još uvijek traje, a okolnosti cijelog događaja predmet su daljnje istrage.