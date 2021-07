Nakon što je Arki ispitan tužiteljstvo priopćila da roba nije držao 28 već 19 godina

Valentin Arki (65) pritvoren je nakon što je ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru jer ga se sumnjiči za trgovinu ljudima. Odnosno konkretnije da je drugu osobu 19 godina držao kao roba. Dogodilo se to u selu blizu Križevaca, a Arkija se sumnjiči da je sada 66-godišnjaka, kao roba držao do 2002. do 11. lipnja 2021.

Inače, nakon što je uhićen, policija je objavila priopćenje u kojem je navedeno da je Arki 66-godišnjaka držao robom od 1993. na svom poljoprivrednom imanju, no nakon što su on i vjerojatno žrtva, ispitani na tužiteljstvu taj je vremenski rok umanjen za devet godina.

Arki se sumnjiči da je iskoristio teške obiteljske i životne prilike oštećenika kojem je lažno naveo da će mu kupiti zemljište i izgaditi kuću. Oštećenik mu je povjerovao zbog čega je došao na Arkijevo poljoprivredno imanje živjeti i raditi. Tamo je 19 godina, bez ikakve novčane naknade svakodnevno obavljao teške fizičke poslove na pilani te ostale fizičke poslove na gospodarstvu.

Sumnja se i da je ga je Arki u više navrata fizički napadao, pa je oštećenik strahujući za svoj život bespogovorno nastavljao obavljati sve fizičke poslove koje mu je Arki naložio. U međuvremenu oštećenik je živio u jednoj prostoriji izvan obiteljske kuće, bez pristupa kupaonici i bez osnovnih higijenskih uvjeta, a Arki nikada nije ispunio svoje obećanje te mu kupio zemljište i izgradio kuću. Tužiteljstvo je tražilo da se Arkija pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke, čemu je sudac istrage Županijskog suda u Bjelovaru udovoljio, odredivši mu jednomjesečni istražni zatvor.

Pogledajte video: Toplinski val zahvatio je Hrvatsku: Pripremite se, bit će još gore!