Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Tužiteljstvo tražilo istražni zatvor

Državljanin Srbije s 2,22 promila u smrt odvezao dvojicu Nepalaca: Sud mu odredio jamčevinu od 25.000 eura

Sisak: Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobno i teretno vozilo
Nikola Cutuk/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
12.05.2026.
u 08:25

U nesreći, koju je kako se sumnja, skrivio 50-godišnjak, 8. svibnja u 13.50 na autocesti A1 na području Općine Netretić poginula su dvojica državljana Nepala u dobi od 24 i 33 godine

Iako je ŽDO Karlovac tražio da se 50-godišnjem državljaninu Srbije koji je pijan skrivio nesreću u kojoj su poginula dvojica državljana Nepala, odredi istražni zatvor, sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu, smatrao je da se taj istražni zatvor može zamijeniti i jamstvom. Odnosno, sud je 50-godišnjem državljaninu Srbije odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega koji mu može biti zamijenjen jamčevinom od 25.000 eura. Drugim riječima, kada 50-godišnjak položi 25.000 eura na polog suda, moći će se u nastavku istrage braniti sa slobode tužiteljstvo je najavio žalbu na tu odluku suda.

U nesreći, koju je kako se sumnja, skrivio 50-godišnjak, 8. svibnja u 13.50 na autocesti A1 na području Općine Netretić poginula su dvojica državljana Nepala u dobi od 24 i 33 godine. Njih su dvojica bili putnici u vozilu dubrovačkih oznaka kojim je pod utjecajem alkohola i s 2,22 promila upravljao 50-godišnjak. Vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Automobil je udario u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega se automobil višestruko prevrnuo te sletio niz padinu. Dvojica Nepalaca na mjestu su poginula dok je 50-godišnjak lakše ozlijeđen. Utvrđeno je da je on bio vezan sigurnosnim pojasom, dok Nepalci nisu bili.
Ključne riječi
autocesta Karlovac Nepalci prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!