Državljanin Srbije s 2,22 promila u smrt odvezao dvojicu Nepalaca: Sud mu odredio jamčevinu od 25.000 eura

Iako je ŽDO Karlovac tražio da se 50-godišnjem državljaninu Srbije koji je pijan skrivio nesreću u kojoj su poginula dvojica državljana Nepala, odredi istražni zatvor, sudac istrage Županijskog suda u Karlovcu, smatrao je da se taj istražni zatvor može zamijeniti i jamstvom. Odnosno, sud je 50-godišnjem državljaninu Srbije odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega koji mu može biti zamijenjen jamčevinom od 25.000 eura. Drugim riječima, kada 50-godišnjak položi 25.000 eura na polog suda, moći će se u nastavku istrage braniti sa slobode tužiteljstvo je najavio žalbu na tu odluku suda.

U nesreći, koju je kako se sumnja, skrivio 50-godišnjak, 8. svibnja u 13.50 na autocesti A1 na području Općine Netretić poginula su dvojica državljana Nepala u dobi od 24 i 33 godine. Njih su dvojica bili putnici u vozilu dubrovačkih oznaka kojim je pod utjecajem alkohola i s 2,22 promila upravljao 50-godišnjak. Vozač se nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je u jednom trenutku skrenuo udesno izvan kolnika na travnatu površinu. Automobil je udario u metalnu zaštitnu ogradu nakon čega se automobil višestruko prevrnuo te sletio niz padinu. Dvojica Nepalaca na mjestu su poginula dok je 50-godišnjak lakše ozlijeđen. Utvrđeno je da je on bio vezan sigurnosnim pojasom, dok Nepalci nisu bili.