Djevojka (18) podlegla ozljedama, opraštaju se od nje: 'Ti si sad dio nekoga drugoga svijeta...'

Djevojka (18), ozlijeđena u prometnoj nesreći prošloga tjedna, preminula je jučer poslijepodne u bolnici "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, navela je Policijska uprava brodsko-posavska. Podsjetimo, 18-godišnjakinja je teško ozlijeđena u prometnoj nesreći u Adžamovcima 6. svibnja. Nesreća se dogodila oko 16.30 sati, na raskrižju Ulice Matije Gupca i Ulice Svetog Valentina. Do nje je došlo, kako je utvrdila policija, jer 37-godišnji vozač nije brzinu kretanja svog vozila prilagodio prometnoj situaciji ispred sebe tako da može vozilo pravovremeno zaustaviti pred zaustavljenom kolonom vozila.

S ciljem izbjegavanja udara u posljednje vozilo u koloni, prešao je automobilom na lijevu prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udario u vozilo kojim je upravljala 18-godišnjakinja, opisala je policija te dodala kako su u tom vozilu bile i dvije 18-godišnje putnice. Jučer je preminula jedna od putnica, a u nesreći su ozlijeđene i vozačica, i druga putnica.

"Policijski službenici su uhitili 37-godišnjeg vozača, te nakon dobivenih rezultata laboratorijske analize na prisutnost opijata u njegovom organizmu, protiv 37-godišnjaka će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu", izvijestila je policija 7. svibnja.

Učenici i djelatnici srednje škole koju je djevojka pohađala dirljivom su se porukom oprostili od nje: "Život nas svakodnevno podsjeća na to koliko je nepredvidiv, kratak, težak,… Dovoljan je trenutak da se ugasi jedna mladost, budućnost, prijateljstvo, ljubav… Tvoj iznenadni odlazak ostavio je prazninu u srcima onih koji su svakodnevno bili svjedoci tvoje mladosti, u srcima tvojih razrednih i školskih prijatelja, u srcima tvojih nastavnika. Bol koja nas čini neutješnima probat ćemo zamijeniti sjećanjima kada si bila dio nas. Ti si sad dio nekoga drugoga svijeta, svijeta anđela koji će te prigrliti umjesto nas i s kojima ćeš dijeliti svoje snove. Nama je ostalo živjeti s nadom da ćeš nas ponekad s osmijehom pogledati, s nadom da ćemo moći prevladati tugu koju osjećamo."