#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
DOVRŠENO KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

Incident u Splitu: Pritvoren muškarac koji je motikom napao novinara

Lucija Vujnović/Hina
11.05.2026.
u 10:17

Incident se dogodio u prošli četvrtak poslijepodne, na blagdan Svetoga Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao splitskom Rivom.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom osumnjičenim da je 7. svibnja na splitskoj Rivi prijetio 53-godišnjem novinaru Siniši Vukoviću zbog njegova novinarskog rada, a osumnjičeni je u ponedjeljak uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Osumnjičeni je u ponedjeljak ujutro uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, izvijestila je splitska policija.

Incident se dogodio u prošli četvrtak poslijepodne, na blagdan Svetoga Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao splitskom Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je novinaru dobacivao uvrede i prozivke zbog njegova rada za tjednik Novosti i Slobodnu Dalmaciju.

Vuković se pokušao udaljiti vjerujući da će sve ostati na verbalnim uvredama, no muškarac je potom dotrčao do obližnjeg štanda, uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se sa suprugom udaljio s mjesta događaja te incident prijavio policiji.
rubinet
rubinet
10:52 11.05.2026.

Dvojba: Motikom napao ? Ili je htio motikom napasti? Nisam shvatio.

ZDRUŽENI UDAR NA TZV. ATLANTSKU KOKAINSKU AUTOCESTU

FOTO Presreli osam brodova između Kanara i Azora, uhitili 54 osobe te zaplijenili 11 tona kokaina i 8.5 tona hašiša

- Kada policije više zemalja rade i djeluju zajedno, to je dokaz da čak ni Atlantik nije dovoljno velik da bi se u njemu sakrile kriminalne organizacije. Kriminalne mreže postaju sve fleksibilnije i međunarodno povezanije i mi na to moramo brzo odgovoriti. Ova zajednička akcija je trajala dva tjedna i tijekom ta dva tjedna zadali smo značajan udarac onome što je poznato kao kokainska autocesta- kazao je Jean-Philippe Lecouffe, izvršni direktor Europolovih operacija.

