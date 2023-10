Kad znanstvena fantastika postane stvarnost: Ovo bi trebalo biti novo izraelsko moćno oružje

Tijekom aktualnog rata između Izraela i Hamasa objavljeno je nekoliko snimki navodnog djelovanja njihova novog protuzračnog laserskog sustava "Iron Beam" (Magen Or), no snimke su se ispostavile lažnima te su ju demantirali vojni izvori i proizvođač. No, svi očekuju skorašnje korištenje ovog revolucionarnog sustava.

Naime, prije nekoliko mjeseci, proizvođač – tvrtka Rafael - je predstavio sustav, a u intervjuu objavljenom u CTechu, dr. Yochai, glavni inženjer projekta Iron Beam, rekao je: "Slijedi nam značajan i veliki demonstracijski eksperiment kako bismo dokazali izvedivost uklanjanja prijetnji i iskorištavanja tehnološke sposobnosti razvijene tijekom godina. U jednom od sljedećih vojnih sukoba odvest ćemo sustav na bojno polje. Testirat ćemo ga u stvarnim scenarijima, vratit ćemo se kući s podacima, analizirati brojke i vidjeti kako nam ide."

Sada, potaknut i ovim neočekivanim sukobom izraelsko ministarstvo obrane odlučilo je ubrzati razvoj laserskog sustava protuzračne obrane Iron Beam, kojeg proizvodi Rafael. Sljedeće godine očekuje se testiranje laserskog demonstratora od 100 kW.

Iron Beam dizajniran je za presretanje širokog spektra prijetnji, kao što su raketni topnički projektili, minobacačke granate i bespilotne letjelice, s udaljenosti u rasponu od stotina metara do nekoliko kilometara. Visokoenergetsko lasersko oružje nudi značajnu troškovnu prednost, pri čemu svaki hitac košta samo nekoliko dolara, za razliku od procijenjenog troška od 40.000 do 50.000 USD za raketu za presretanje Tamir koju koristi popularni protuzračni obrambeni sustav Iron Dome.

"Početna korist Magen Ora je u dramatičnom poboljšanju našeg položaja u gospodarskom ratu i u upravljanju 'ekonomijom presretanja'. Laser je jednostavno svjetlost i nije ništa u usporedbi s naprednim projektilom Iron Domea koji košta desetke tisuća dolara. Neprijatelj također zna da imamo Željeznu kupolu (Iron Dome). Znaju za njegove visoke stope presretanja i nastavljaju lansirati rakete i minobacačke granate na Izrael jer shvaćaju da zbog toga još uvijek moramo u skloništa te tako remete našu svakodnevnu rutinu, a povremeno i pogađaju ciljeve. Neprijatelj razumije da za svaku tako jeftinu i jednostavnu raketu koju ispale lansiramo super naprednu presretačku raketu koja košta cijelo bogatstvo. Neprijatelj vodi ekonomski rat s nama i Magen Or će to zaustaviti ." – rekao je jedan visoki izraelski vojni službenik komentirajući prednosti laserskog sustava.

Rafael razvija lasersku tehnologiju više od 20 godina, ali je značajan napredak postignut u nedavnim istraživanjima. Sada je postalo moguće održavati fokusirani snop dovoljno dugo da neutralizira prijetnje sa značajnih udaljenosti. U ožujku 2022. izraelska vojska provela je niz uspješnih testova koristeći Iron Beam, tijekom kojih je prototip uništio nadolazeće bespilotne letjelice, minobacačke granate, rakete i protutenkovske projektile. Izvorno, laserski sustav je planiran za usvajanje u IDF-ov arsenal 2025. Međutim, trenutne okolnosti zahtijevaju ubrzani raspored, ističu vojni izvori.

Iako Iron Beam neće eliminirati potrebu za raketnim sustavom Iron Dome, njegova je namjera da ga učinkovito nadopuni. U optimalnom scenariju, nakon što se potpuno integrira u izraelski višeslojni sustav protuzračne obrane, operateri će imati izbor neutralizirati prijetnje korištenjem tradicionalnih projektila ili isplativijih lasera. Trenutačno su vojsci i proizvođaču na raspolaganju samo prototipovi laserskih stanica, koji su nedostatni za pokrivanje svih ugroženih područja. Stoga se od lasera očekuje da brane samo one smjerove koji su najosjetljiviji na napade.

