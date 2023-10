Vojni analitičar: S Rafaleima dolazi skoro sve, krstareći projektili, laserski navođene bombe...

Novinar i kolumnist Večernjeg lista Davor Ivanković komentirao je za Večernji TV aktualnu situaciju oko zatvaranja granica u Europi.

"Zatvaranje granica je iznuđeno rješenje, privremenog karaktera. To se ne zna koliko će trajati i bit će veći problem za gospodarstvo nego za pojedince. No, to se očito moralo napraviti jer je realnost od terorističkih napada izuzetna, pogotovo u ovom novom kontekstu situacije u Izraelu", rekao je Ivanković koji populističkim smatraju pozive određenih političara u Hrvatskoj da nadzor granice preuzme vojska.

"Populistički je lako reći da vojska dođe, ali ona to ne radi. Vojska može stvarno samo pucati i ubijati, ali to neće naša vojska raditi. Naravno. Vojska se ne može boriti s migrantima, nije to njezin zadatak, da sprječavaju civile. Vojska je za unutarnju upotrebu u slučaju napada. I to je njihov posao, oni nisu policija. Oni nemaju obuku za takvo postupanje, a da vojska stane na granicu bi bila samo neka pokazna vježba. Možda se preplaše malo toga, ali vojska ne može djelovati", smatra Ivanković dodajući kako se problem sa ilegalnim migrantima mora riješiti na razini EU.

"To se pitanje mora riješiti na razini EU kada Europa vidi što će – hoće li formirati prihvatne centre van EU, Turska, Libija, Tunis. EU mora odlučivati o ovom problemu", dodaje Ivanković.

On smatra kako je i već krajnje vrijeme da se sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, čije sjednice nema zbog nemogućnosti dogovora između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

"Mene bi bilo sram na njihovu mjestu, ne znam kako njih nije sram. Pogledajte Izrael. Unutarnji odnosi između Izraelaca su 1:10 u odnosu hrvatskih oporbe i vladajućih. I odnos između Srba i Hrvata je jedan prema deset u odnosu Palestinaca i Izraela. No, što se dogodilo. Za dva dana je formirana Vlada nacionalnog jedinstva, te su se najmrskiji neprijatelji ujedinili u korist države Izrael. Znamo da je teško s Milanovićem, Plenković i on imaju velike taštine, ne zanima me tko je kriv, tko je više u pravu, ali oni moraju sebe srediti i onda srediti sigurnost u državi. To ne mogu obavljati neki potrčki u njihovo ime, oni to moraju, imaju tu odgovornost i moraju djelovati. To je njihov zadatak, zatvoriti uši, pregristi jezik, naći se, dogovoriti i onda se mogu nastaviti mrziti", objašnjava Ivanković koji je i komentirao i nabavku aviona Rafale od kojih su prva dva službeno predana u vlasništvo Hrvatske, no još su, s hrvatskim osobljem, na obuci u Francuskoj.

"Šest aviona stiže u svibnju u Hrvatsku, a zadnji će nam doći u travnju 2025. I moram reći da su, po onome što sam ja vidio, dobro opremljeni. A oko toga je bila rasprava u javnosti. Za relativno malo novaca, 999 milijuna eura dobili smo 12 korištenih zrakoplova, te osnovni paket naoružanja i obuka. PDV se ne plaća na korištene avione, a s PDV-om je to 1,153 milijarde eura što, kad se izračuna, govori da oko 550,600 milijuna eura stoje avioni, a ostalo je oružje i obuka. Obzirom da novi Rafale ne košta manje od 200 milijuna eura, mi smo ih jeftino dobili", govori Ivanković koji iz iznosa koji otpada na opremu i obuku izvlači zaključak da je i taj osnovni paket opreme, koji se navodi, izuzetno dobar što potvrđuje i dokument kojeg je imao prilike vidjeti.

"MORH skriva tu osnovnu opremu, iz taktičkih razloga, no tu je skoro sve potrebno naoružanje koje Hrvatske treba, i za gađanje ciljeva u zraku, na kopnu i moru. Tu su i protubrodski projektili, Brimstone rakete, pametne bombe laserski navođene, krstareći projektili . I radar je tu isti kao u francuskim avionima. To meni zgleda kao dobar posao. Tako da ćemo, za nešto više od pola godine, dobiti dobre avione sa dobrom opremom", zaključuje Davor Ivanković.

