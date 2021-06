Profesor preminuo nakon premlaćivanja: Policija otkrila zašto nije ušla u klub te večeri unatoč prijavi

Policijska uprava varaždinska iznijela je neke nove detalje o premlaćivanju 35-godišnjeg Nine Čengića u Varaždinu, koji je zbog teških ozljeda preminuo u bolnici. Policija je 29. svibnja oko 4 sata zaprimila dvije dojave anonimnih građana o tome da se u prostoru jedne udruge (Kulturane, op. nov.) u Varaždinu krše epidemiološke mjere. Odmah po prvoj dojavi na mjesto događaja upućena je ophodnja temeljne policije Policijske postaje Varaždin.

- Dolaskom na mjesto događaja, policijski su službenici došli do ulaznih vrata spomenute udruge koja su bila zaključana, a u unutrašnjosti se čula prigušena glazba. Policijski službenici su se na adresi zadržali 30-ak minuta, a cijelo to vrijeme su pokušavali dozvati osobe iz unutrašnjosti, no nitko nije otvarao vrata, niti je u tom vremenu itko izašao iz objekta, dok policijski službenici prema zakonskim odredbama, s obzirom na utvrđene okolnosti, nisu imali ovlasti za nasilno ulaženje u objekt - kažu u policiji.

Prilikom postupanja ispred udruge naišli su na 35-godišnjeg Čengića koji je policajcima rekao da se u unutrašnjosti objekta krše epidemiološke mjere. Nije im rekao je li te noći bio u objektu, kao ni to je li se ranije s nekim sukobio, a vidljivih ozljeda nije imao. Policijski su službenici potom otišli zbog drugih zadaća, sastavili su izvješće temeljem kojeg su se trebale prikupiti dodatne informacije i činjenice o okolnostima dojave o kršenju epidemioloških mjera, temeljem čega bi se poduzele odgovarajuće mjere i radnje i obavijestila druga nadležna tijela, dok je 35-godišnjak, navode u policiji, ostao tako gdje su ga zatekli. Istog dana oko 6 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave varaždinske zaprimio je, napominju, dojavu građanina da u Graberju leži ozlijeđena muška osoba bez svijesti. Inače, u priopćenju za javnost prošle nedjelje PU varaždinska je navela da su dojavu građanina o muškarcu koji leži bez svijesti dobili u 4 sata. Neslužbeno doznajemo da se radilo o lapsusu i da su naknadnim preslušavanjem u policiji utvrdili da se ipak radilo o 6 sati. Kako se policija ispred kluba Kulturana zadražala pola sata, a Čengić je tada još bio neozlijeđen, premlaćivanje se onda dogodilo između 4.30 i 6 sati.

- Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja, utvrđeno je da se radi o spomenutom 35-godišnjaku s vidljivim tjelesnim ozljedama. Na mjesto događaja izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije koja mu je pružila hitnu medicinsku pomoć, nakon čega je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje je zbog teških ozljeda zadržan na daljnjem liječenju.

Nažalost, u nedjelju, 30. svibnja, uslijed zadobivenih teških ozljeda, 35-godišnjak je preminuo u bolnici - kažu u PU varaždinskoj. Počinitelji su pronađeni i uhićeni, pretraženi su im domovi i drugi prostori kojima se koriste, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

U koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu nastavlja se kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti kaznenog djela. U razdoblju od veljače 2020. godine do 29. svibnja 2021. godine policijski su službenici zaprimili pet dojava o kršenju epidemioloških mjera u spomenutom objektu te su postupanjem policijskih službenika, u dva slučaja utvrđene povrede Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pa je odgovornoj osobi izdan prekršajni nalog. U ostala tri slučaja nisu utvrđeni elementi prekršaja. - Osim navedenih izdanih prekršajnih naloga, o tim je događajima obavješten Državni inspektorat vezano uz utvrđivanje prekršaja iz njihove nadležnosti zbog obavljanja djelatnosti usluživanja alkoholnih pića suprotno zakonskim propisima - kažu u PU varaždinskoj.