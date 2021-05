Stravična nesreća od prije 10 godina još nema sudski epilog

Iako se očekivalo da će u nastavku suđenja Marina Čolaku i Daliboru Opačku na zagrebačkom Županijskom sudu, zbog prometne nesreće u kojoj je 2010. poginula Ivana Obad, njihovi branitelji iznijeti završne govore, to se nije dogodilo. Naime, nakon što su na zadnjoj raspravi njih dvojica iznijela svoje obrane, ponovo je saslušan prometni vještak, a nakon njegovog iskaza, tužiteljstvo je odlučilo promijeniti činjenični opis optužnice. A o toj izmjeni optužnice se optuženici moraju ponovo očitovati, za što su tražili malo vremena, pa će to učiniti na sljedećoj raspravi 2. lipnja.

Drugim riječima u postupku koji se vodi gotovo 10 godina ponovo je došlo do pomalo neočekivanog obrata. No krenimo redom. Razlog izmjene činjeničnog opisa optužnice je ono što je rekao prometni vještak Zvonko Ivašić, koji je još ranije u svojim iskazima naveo da brzina kojom su Čolak i Opačak vozili nije bila presudna za nesreću s kobnim posljedicama.

- U trenutku kontakta Ferrari je bio približno sredinom na desnom rubu desnog voznog traka, a Nissan van kolnika na zaustavnom traku. Kontakt se dogodio na tragu kraja kočenja Nissana - kazao je Ivašić.

Čolak je nakon takvog iskaza vještaka kazao da trag kočenja - ne postoji.

- Prigovaram načinu na koji je obavljen očevid. Nema tragova kočenja Nissana već samo zanašanje nakon sudara, a mene se na osnovu traga kočenja koji ne postoji stavlja u lijevi prometni trak- pojasnio je Čolak.

Nakon toga, tužiteljica je izmijenila činjenični opis optužnice te je navela da se Čolak 5. studenog 2010. u 12.20 sati kretao autocestom A6 iz smjera Zagreba prema Rijeci lijevim prometnim trakom brzinom od 181,5 kilometar na sat, dok se Nissan u kojem je bio Dalibor Opačak kretao desnim trakom. Čolak je, navela je tužiteljica, započeo prelazak iz lijevog u desni prometni trak, a da se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu. Opačak je vozeći se brzinom od 205,3 kilometara na sat započeo kočiti no zbog brzine nije mogao smanjiti brzinu na vrijeme. Zbog toga su se automobili okrznuli. Nissan se prednjim lijevim kotačem dotaknuo sa zadnjim desnim kotačem Ferrarija. Taj je dodir destabilizirao Ferrari koji se počeo se nekontrolirano kretati te je sletio desno van kolnika. Automobil se prevrnuo i zapalio pri čemu je poginula Ivana Obad.

Riječ je o ponovljenom suđenju koje je počelo u siječnju ove godine. Optužnica je podignuta u travnju 2012., podigao ju je ODO Karlovac i tada počinju muke po optužnici jer je tužiteljstvo tražilo dodatna vještačenja, nezadovoljno onim koje je napravljeno. Spis je prebačen iz Karlovca u Zagreb jer se u njemu ništa nije događalo godinu i pol dana. Tijekom prvog suđenja, koje je počelo u studenom 2013. Čolak i Opačak su nijekali krivnju, a onda je na jednoj od rasprava sudski vještak ustvrdio da Čolak i Opačak jesu divljali po cesti, no da to divljanje nije bio uzrok nesreće. Obojica su inače sudjelovali u automobilističkim utrkama, a tvrdili su da se na dan nesreće nisu utrkivali iako su vozili oko 200 kilometra na sat. Zbog kontradiktornih iskaza i čak pet vještačkih nalaza sud je dijelio packe tužiteljstvu, tražeći od njih da poprave optužnicu, da je usuglase s nalazima vještačenja. Na koncu su Čolak i Opačak u prosincu 2015. osuđeni svaki na po tri godine zatvora, a bilo im je zabranjeno i upravljanje automobilom na godinu dana. No tu je presudu u rujnu 2018. ukinuo Županijski sud u Rijeci, smatrajući da je sud prekoračio svoje ovlasti navevši nešto čega nije bilo u činjeničnom opisu optužnice, čime je, prema stavu Županijskog suda u Rijeci proširio optužbe.