Vještak: Brzina nije bila bitna za nesreću, da nije bilo kontakta oba bi vozila prošla zavoj

Stravična nesreća u kojoj je poginula studentica Ivana Obad dogodila se prije 11 godina, a cijela priča još uvijek nije sudski okončana. Jer su presude donesene pa ukinute, pa je na zagrebačkom Županijskom sudu u tijeku jedno od tih ponovljenih suđenja.

Zbog te nesreće na optuženičkoj klupi sjede Marin Čolak i Dalibor Opačak, koji bi, ako ne bude novih dokaznih prijedloga stranaka u postupku 23. travnja trebali iznijeti svoju obranu.

Prema optužnici, 5. studenog 2010. Marin Čolak u Ferrariju Modeni i Dalibor Opačak u Nissanu 350 krenuli su prema Grobniku. Relativno normalno su vozili do Draganića, a onda je krenula suluda utrka. Nakon čvora Bosiljevo, Ferrari, koji je vozio brzinom od 181 km/h, i Nissan koji je jurio 205 km/h, dotaknuli su se. Ferrari u kojem je s Čolakom bila Ivana Obad, dotaknuo je Nissan nakon što je skrenuo u njegov trak. Ferrari se zanio, sletio s ceste i više puta prevrnuo. Čolak je ispao iz auta, a Ivana Obad je ostala zarobljena u zapaljenom vozilu. Budući da je Nissan u toj utrci bio brži, Opačak je, tvrdi tužiteljstvo, nepropisno desnim trakom pretjecao Ferrari. Do nesreće je došlo kad je Čolak, iz još neutvrđenog razloga, skrenuo u desno, a Opačak nije stigao na vrijeme prikočiti.

Foto: Borna Filic/PIXSELL 13.11.2013., Zagreb - Na Opcinskom kaznenom sudu u Zagrebu zapocelo je sudjenje Marinu Colaku i Daliboru Opacku optuzenima zbog izazivanja prometne nesrece u kojoj je poginula Ivana Obad. Photo: Borna Filic/PIXSELL

Saslušani su prometni vještaci, a Zvonko Ivašić pojasnio je da je vještačenje provedeno na temelju materijalnih tragova koji su nađeni na mjestu nesreće. Iz tih tragova, kazao je Ivašić, može se vidjeti način i dinamika kretanja vozila, pa je tako utvrđeno da je neposredno prije nesreće Ferrari vozio lijevim, a Nissan desnim prometnim trakom. Kako je tijekom godina bilo više oprečnih vještačenja, sada su se Ivašić te prometni vještak Tomislav Perić, koji je vještačenje radio zajedno sa sada umirovljenim vještakom Zdravko Bukljašom, usuglasili da razlike koje su utvrdili u brzini kretanja vozila u svojim vještačenjima ne utječu bitno na zaključak o mogućoj dinamici kretanja vozila kao i na zaključak o mogućem izbjegavanju nesreće.

- Brzina nije bitna za način na koji je došlo do prometne nesreće. Oba vozila su brzinama kojom su se kretali, a Nissan se kretao brzinom od 205,3 kn/na sat, a u trenutku nesreće 186,4 km/h, a Ferrari 181,5 km/h, mogla su bez ikakvih problema proći zavoj da nije došlo do kontakta - kazao je vještak Ivašić.

Prije nekoliko godina ustvrdio je kako se nesreća dogodila jer je jedno vozilo presjeklo put drugom.

- Način Opačkova kočenja u skretanju udesno i onda dalje izvan kolnika udesno reakcija je vozača koji izbjegava opasnost koja mu dolazi s lijeve strane i ispred njega. Dakle, Opačak je 'kočio i bježao' udesno od Ferrarija koji je bio u skretanju u desno s lijeve trake"- kazao je tada Ivašić.

Inače, optužnica protiv Čolaka i Opačka je podignuta u travnju 2012. Postupak se vodio u Karlovcu, no kako se u spisu ništa nije događalo godinu i pol dana, premješten je u Zagreb. Prva presuda je donesena u rujnu 2015., kada su obojica osuđena na po tri godine zatvora. No presuda je ukinuta u rujnu 2018., uz obrazloženje da je sudac prekoračio ovlasti jer je u obrazloženju presude navedeno Čolakovo kočenje pri prelasku u desni trak, što je detalj koji nije bio naveden u optužnici. Novo suđenje je počelo u prosincu 2018., no do rujna lani raspravljalo se o tome koji je sud nadležan za spis, a u rujnu lani Vrhovni je sud odlučio da je to zagrebački Županijski sud.