Čolak: Ima trenutaka kad bih volio da nisam preživio; Opačak: Žao mi je zbog ovoga i mogu samo reći: Ne daj Bože nikome!

Jako mi je žao što je Ivana poginula. Zajedno smo bili godinu dana i opće ne znam kako sam ja preživio, a ona nije. Ima trenutaka kada volim kada bi volio da nisam preživio. Malo prije sudara vozio sam se iza Forda Focusa Hrvoja Petrovića na pristojnoj udaljenosti po desnom traku i djelomično po desnom zaustavnom traku. Mislim da do prometne ne bi došlo da me Nissan nije udario u zadnji desni kotač. Mogao sam izabrati - ili ću ići na ogradu ili na livadu. Pokušao sam izbjeći nalet na ogradu i otišao na livadu no pritom sam udario u rubnik i odletio s autom u zrak i od tog trenutka se više ničega ne sjećam. Da je Opačak držao potreban razmak do svega ovoga ne bi došlo i prometna se ne bi dogodila. Ne mogu prihvatiti da ja kao netko tko je jedva ostao živ budem kriv za tu nesreću - rekao je u svojoj obrani Marin Čolak, kojem se zajedno s Daliborom Opačkom ponovo sudi na zagrebačkom Županijskom sudu zbog prometne nesreće u kojoj je 2010. poginula Ivana Obad.

Opačak je nakon toga kazao kako mu se Čolak godinu dana nakon nesreće ispričao dok su bili u Opatiji, na što mu je Čolak kazao:

- Nikad poslije nesreće nisam s tobom razgovarao. Čak nisam odgovorio na tvoju poruku nakon zadnje rasprave da se nađemo i razgovaramo.

Što se tiče Opačka, njegova verzije nesreće koja se dogodila 10. studenog 2010. je drugačija.

- Nakon što smo skrenuli na čvor Bosiljevo za Rijeku vozio sam se u desnom prometnom traku, a Marin u lijevom sve do nesreće. Vozili smo se gotovo paralelno svako u svom prometnom traku. Odjednom sam primijetio da je Ferrari ispred mene. Zadnjim desnim kotačem dotaknuo je moju lijevu felgu. U stotinki sam pomislio "Što radiš? Kuda ćeš?". Micao sam se u desno i stisnuo kočnicu. Mislio sam da će se moći zaustaviti. Desno naprijed vidio sam travu i mislio da će se Marin odvesti na taj travnati dio. No auto mu se prepriječio i u stotinki sekunde je udario u rubnik i odletio u zrak i eksplodirao - kazao je Opačak.

Dodao je da je sa suvozačem potrčao prema Ferrariju koji je gorio. Pojasnio je da je htio pomoći, no kada je došao blizu vozila shvatio je da ne može prići automobilu te da mu gore trepavice.

- Netko od vozača koji su se zaustavili rekao je "Netko tamo leži na travi!". Prišli smo i vidjeli Marina. On se digao, a Nakić ga je pridržavao. Izgledao nam je kao da je ispao na početku "tumbanja". Netko je tada rekao "Zvali smo hitnu". Žao mi je što se ovo dogodilo. Mogu samo reći "Ne daj Bože nikome!" - kazao je Opačak, kojem je iznošenje obrane na trenutke bilo emotivno očito teško.

Istinitosti njegove isprave prigovorio je Čolak, koji je kazao da je suludo to što Opačak govorio.

Nepravomoćna presuda, ako ne bude nepredviđenih okolnosti trebala bi biti objavljena idući tjedan. Do sada su sve presude donesene u tom slučaju bile ukinute.

