Dva jaka potresa pogodila poznati otok u svega nekoliko minuta, naređena hitna evakuacija dijela turista

Dva potresa magnitude 4,7 i 5,3 prema Richteru pogodila su u subotu grčki otok Gavdos južno od Krete, izvijestio je Geodinamički institut u Ateni. Prvi potres zabilježen je u 12.31 sati s epicentrom pet kilometara istočno od Gavdosa na dubini od 13,4 kilometra. Samo nekoliko minuta kasnije područje je pogodio i jači potres magnitude 5,3, s epicentrom sedam kilometara sjeveroistočno od otoka i žarištem na dubini od 13,8 kilometara, prenosi Newsit .

Potresi su se osjetili na Gavdosu, Kreti i u okolnim područjima, no zasad nema izvješća o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Zbog mogućnosti odrona nakon snažnih podrhtavanja vlasti su iz predostrožnosti odlučile evakuirati turiste iz poznatog klanca Samarije na Kreti. Prema dosadašnjim informacijama nije zabilježen nijedan incident.

Direktor istraživanja Geodinamičkog instituta Athanasios Ganas izjavio je za grčku javnu televiziju ERT da su potresi takve jačine u tom području relativno česta pojava te da stručnjaci pomno prate razvoj situacije. Seizmolog Gerasimos Papadopoulos upozorio je kako područje ima značajan seizmički potencijal, no istaknuo je da je prerano zaključiti je li potres magnitude 5,3 bio glavni udar ili bi mogla uslijediti nova podrhtavanja tla.