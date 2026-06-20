Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZADRMALI SE GAVDOS I KRETA

Dva jaka potresa pogodila poznati otok u svega nekoliko minuta, naređena hitna evakuacija dijela turista

EMSC
VL
Autor
Šimun Ilić
20.06.2026.
u 15:16

Prvi potres zabilježen je u 12.31 sati s epicentrom pet kilometara istočno od Gavdosa na dubini od 13,4 kilometra. Samo nekoliko minuta kasnije područje je pogodio i jači potres magnitude 5,3, s epicentrom sedam kilometara sjeveroistočno od otoka i žarištem na dubini od 13,8 kilometara.

Dva potresa magnitude 4,7 i 5,3 prema Richteru pogodila su u subotu grčki otok Gavdos južno od Krete, izvijestio je Geodinamički institut u Ateni. Prvi potres zabilježen je u 12.31 sati s epicentrom pet kilometara istočno od Gavdosa na dubini od 13,4 kilometra. Samo nekoliko minuta kasnije područje je pogodio i jači potres magnitude 5,3, s epicentrom sedam kilometara sjeveroistočno od otoka i žarištem na dubini od 13,8 kilometara, prenosi Newsit.

Potresi su se osjetili na Gavdosu, Kreti i u okolnim područjima, no zasad nema izvješća o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima. Zbog mogućnosti odrona nakon snažnih podrhtavanja vlasti su iz predostrožnosti odlučile evakuirati turiste iz poznatog klanca Samarije na Kreti. Prema dosadašnjim informacijama nije zabilježen nijedan incident.

Direktor istraživanja Geodinamičkog instituta Athanasios Ganas izjavio je za grčku javnu televiziju ERT da su potresi takve jačine u tom području relativno česta pojava te da stručnjaci pomno prate razvoj situacije. Seizmolog Gerasimos Papadopoulos upozorio je kako područje ima značajan seizmički potencijal, no istaknuo je da je prerano zaključiti je li potres magnitude 5,3 bio glavni udar ili bi mogla uslijediti nova podrhtavanja tla.
Ključne riječi
Grčka potres

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:40 20.06.2026.

Rusko zemljotres oruzje. Samo jos ne znaju kao ciljati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Valjevo: Poziv na veliki prosvjed "Srbija se umiriti ne može"
EVO O ČEMU JE RIJEČ

Srbijanska vlast zaoštrava retoriku: Studente sada dovode u vezu s jednim od najtežih kaznenih djela

U Beogradu je, na poziv studenata, 15. ožujka 2025. organiziran jedan od najvećih skupova u povijesti države, kao nastavak niza protuvladinih prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. U vrijeme dok je 15. ožujka šutnjom odavana počast nastradalima, u 11. minuti ulicom se čuo zvuk koji je izazvao paniku na ulici, a narednih dana u javnosti su se pojavile optužbe da je policija koristila tzv. zvučni top.

VC-25B Bridge (Air Force One) Aircraft Begins Commissioning Flights at Joint Base Andrews
leteća Bijela Kuća

Ovo je avion koji je Trump dobio na poklon: Vrijedi 400 milijuna dolara, Demokrati bijesni: 'Očita korupcija'

Američki predsjednik Donald Trump predstavio je luksuzni Boeing 747 vrijedan oko 400 milijuna dolara koji je Sjedinjenim Državama poklonio Katar, a koji bi uskoro trebao postati novi predsjednički zrakoplov. Dok ga Trump opisuje kao „leteću Bijelu kuću” i hvali njegovu veličinu, brzinu i luksuz, politički protivnici tvrde da je riječ o neprimjerenom daru te cijeli slučaj nazivaju „očitom korupcijom”.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!