Ricchi e Poveri otvaraju 'Melodije Jadrana' u Splitu! Njihove pjesme obilježile su generacije

Glazbeni spektakl Melodije Jadrana ove godine započinje koncertom kultnog talijanskog sastava Ricchi e Poveri. Njihov nastup 25. lipnja u čarobnom ambijentu Galerije Meštrović uvertira je u četverodnevni program koji u Splitu okuplja najveće zvijezde domaće scene.

Legendarna grupa, koja više od pet desetljeća stvara glazbenu povijest, donosi u grad pod Marjanom duh talijanske kancone i svoje bezvremenske hitove. S više od 22 milijuna prodanih ploča i 30 albuma, Ricchi e Poveri su institucija čije su pjesme poput “Mamma Maria” i kultne “Sarà perché ti amo” obilježile generacije.

Talijanski mediji Melodije Jadrana uspoređuju sa Sanremom zbog kvalitete pjesama, besprijekorne organizacije i lokacije

Njihov međunarodni renome potvrđen je pobjedom na San Remu 1985. s pjesmom “Se m'innamoro” te nastupom na Eurosongu 1978. Povratak Ricchi e Poveri u Sanremo 2024. s albumom “Ma non tutta la vita” donio im je ponovni uspjeh. Milijuni streamova, vrhovi ljestvica i viraln hitovi na Spotifyju, TikToku i YouTubeu još jednom pokazuju kako talijanski duo Angela Brambati i Angelo Sotgiu povezuju generacije svojom glazbom.

Njihov dolazak daje Melodijama Jadrana prestižnu međunarodnu notu, potvrđujući status najjačeg glazbenog događaja na početku ljeta. Splićani s nestrpljenjem očekuju zapjevati uglas hitove uz koje su mnogi od njih odrasli, a koncert talijanskih zvijezda samo je početak spektakla.

Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI