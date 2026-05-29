Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKO PRESLAGIVANJE SNAGA

Najzapaljivije područje svijeta drastično se mijenja: 'Desetljećima star poredak nestaje, a novi se oblikuje'

UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan visits Saudi Arabia
Foto: Abdulla Al Bedwawi / UAE Preside
1/4
VL
Autor
Deutsche Welle
29.05.2026.
u 21:16

Ujedinjeni Arapski Emirati i Izrael sve su bliži, dok Saudijska Arabija pojačava suradnju s Egiptom, Turskom i Pakistanom. Novi savezi pojačavaju raskol u Zaljevu, postoje znatne razlike po pitanju rata s Iranom.

Na prvi pogled, čini se da su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) odabrali stranu u kontekstu rata SAD-a i Izraela protiv Irana, stranu koja bi ih mogla izolirati od velikog dijela ostatka arapskog svijeta. Početkom tjedna objavljeno je naime da Izrael i UAE uspostavljaju zajednički obrambeni fond, u okviru kojeg bi dvije zemlje skupa kupovale oružje. Informaciju je prvi objavio medij Middle East Eye, pozivajući se na dva neimenovana američka dužnosnika, no niti jedna vlada to zasad nije potvrdila. Fond je, navodno, dogovoren tijekom tajnog posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanyahua UAE-u, koji je javnosti obznanio navečer 13. svibnja. Deutsche Welle piše da je nekoliko sati kasnije UAE demantirao da se posjet uopće dogodio.

Dan ranije, na jednom događaju u Tel Avivu, američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee potvrdio je da je Izrael posudio UAE-u sustave protuzračne obrane kako bi pomogao u obrani od zračnih napada iz Irana. Sve to – uz objavu UAE-a krajem travnja da napušta kartel proizvođača nafte OPEC, čiji je član bio 59 godina – potaknulo je niz analiza koje tvrde da se Bliski istok radikalno mijenja. "Desetljećima star poredak u Zaljevu nestaje, a novi se oblikuje", napisala je sredinom svibnja Cinzia Bianco, gostujuća suradnica Europskog vijeća za vanjske odnose.

"Geopolitički potres koji je pokrenuo UAE više je od privremenog regionalnog sukoba", izjavio je nedavno Ma Young-sam, bivši južnokorejski veleposlanik u Izraelu, u dnevniku The Korea Times koji izlazi na engleskom jeziku: "To nagovještava nastanak novog poretka na Bliskom istoku." Marcus Schneider, voditelj regionalnog projekta Zaklade Friedricha Eberta za mir i sigurnost na Bliskom istoku u Libanonu, opisao je dva bloka u nastanku ovako: jedan je šesterokut, rekao je, koji čine UAE i Izrael, a drugi oblik dijamanta, koji uključuje Saudijsku Arabiju, Pakistan, Tursku i Egipat. Te zemlje, s većinski sunitskim stanovništvom, nazivaju se i "Kvartet". Schneider je rekao da Izrael i UAE povezuje to što obje zemlje trenutačno provode politike "poremećaja" kako bi "preoblikovale Bliski istok i šire".

Netanyahu se često hvalio da Izrael "mijenja lice Bliskog istoka", što je ponovio početkom ožujka, nakon zajedničkog napada Izraela i SAD-a na Iran. UAE također "nastoji prekrojiti kartu Bliskog istoka i izgraditi nove mreže geopolitičkog i geoekonomskog utjecaja s fokusom na Abu Dhabi", napisala je Bianco. No postoje i drugi pragmatični razlozi za partnerstvo. "Za UAE Izrael nudi resurse, mreže, obrambene kapacitete, tehnološku stručnost i utjecaj u prijestolnicama diljem svijeta", dodala je Bianco.

U međuvremenu, takozvani sunitski "dijamant" provodi drukčiju politiku, rekao je Schneider za DW. Iako su Saudijci u prošlosti također bili skloni destabilizirajućim potezima, njihovo se ponašanje u posljednje vrijeme promijenilo jer im je potrebna stabilnost kako bi ostvarili svoje ekonomske ciljeve. "Radi se o transakcijskom pristupu", rekao je Schneider za skupinu od četiri države. "Dakle, 'imamo zajednički interes surađivati s Iranom jer smo mi ti koji trpimo' i 'također imamo interes u Izraelu, zbog tog izraelskog načina razmišljanja da mogu nekako bombardirati sve, posvuda i stalno, a mi to želimo uzeti u obzir'."

Rastuća zabrinutost Saudijske Arabije zbog Izraela iznesena je u svibanjskom autorskom tekstu princa Turkija al-Faisala, bivšeg čelnika saudijske obavještajne službe, objavljenom u listu Asharq Al-Awsat koji izlazi u Londonu. Taj se tekst smatrao odrazom stajališta saudijske vlade. "Da je izraelski plan o poticanju rata između nas i Irana uspio, regija bi bila gurnuta u propast i razaranje", napisao je al-Faisal. "Tisuće naših sinova i kćeri bile bi izgubljene u borbi koja nije naša. Izrael bi uspio nametnuti svoju volju regiji i ostati jedini akter u našem okruženju."

Još i prije poteza UAE-a ovog mjeseca i prije rata s Iranom postojale su napetosti u Zaljevu, što se vidjelo u nesuglasicama između UAE-a i Saudijske Arabije oko Jemena. "Regionalna zbivanja... jasno su pokazala razliku u vizijama regionalnog poretka", rekao je za DW ranije ove godine Kristian Coates Ulrichsen, stručnjak za Bliski istok na Institutu Baker Sveučilišta Rice u Teksasu. "U Saudijskoj Arabiji nema apetita za nove vojne avanture, za razliku od percepcije da Abu Dhabi ima sklonost riziku i podržavanju naoružanih paradržavnih skupina u regiji."

Kada je započeo rat s Iranom, činilo se da su države Zaljeva privremeno premostile te razlike radi jedinstva. No sada, dok jedna zemlja produbljuje suradnju s Izraelom, a druga ga označava kao sve veću prijetnju, podjele su ponovno izbile na površinu. "Saudijci i Emirati zapravo se kreću u suprotnim smjerovima", potvrdio je Schneider. Ipak, analitičari također ističu da je pogrešno govoriti o tome da su UAE ili Saudijska Arabija "odabrali stranu". Ne radi se o nepremostivim ideološkim razlikama poput onih iz Hladnog rata. Saudijci i Emirati i dalje surađuju u drugim područjima, unatoč nedavnim promjenama. "Živimo u eri onoga što se naziva geopolitičkom promiskuitetom", objasnio je Schneider. "Promjene koje vidimo u Zaljevu ne odražavaju promišljenu, trajnu veliku strategiju", rekao je Ibrahim Öztürk, profesor ekonomskog razvoja na Sveučilištu Duisburg-Essen. "Umjesto biranja strana, ove države nalaze se u užurbanom nastojanju da se snađu u vrlo nestabilnom okruženju."

"Ako regiju analiziramo isključivo kroz prizmu kratkoročne vojne eskalacije, osovina Izraela uz potporu SAD-a djeluje dominantno", rekao je Öztürk. No, dodao je, riječ je o površnim, privremenim savezima koje će na kraju nadjačati (novonastale) okolnosti. Osvrćući se na sunitski kvartet, istaknuo je: "Održavanje ove koalicije povijesno, vjerski, strukturno i ekonomski je nemoguće", tvrdi. "Ove zemlje imaju vrlo različite političke sustave, unutarnje slabosti i različite ovisnosti o globalnim silama poput Kine i SAD-a."

Ni savez UAE-Izrael nije bez slabosti. "[On] je snažan u financijskom, obavještajnom i tehnološkom smislu", napisala je Rachel Bronson, viša suradnica Chicago Councila on Global Affairs, u analizi iz svibnja. "No riječ je o dvjema malim državama suočenima s ozbiljnim protutežama. Turska je članica NATO-a s velikom vojskom. Pakistan je nuklearna sila, a Saudijska Arabija raspolaže najvećim poznatim zalihama nafte na svijetu i ima sveta mjesta islama, Meku i Medinu. Suvereni fond UAE-a, vrijedan više od bilijun dolara, zaista je snažan faktor. No bogatstvo nije isto što i strateška snaga."

Schneider također smatra da postoje unutarnje kontradikcije u UAE-u koje bi mogle narušiti partnerstvo s Izraelom. "Imam dojam da žele biti dvije stvari istovremeno", rekao je o Abu Dhabiju i Dubaiju, dvama najvećim od sedam emirata koji čine UAE. "Abu Dhabi želi biti svojevrsna Sparta, dakle poput drevne grčke države, vrlo militarizirana i izrazito ratoborna", objasnio je. "U međuvremenu, Dubai želi biti više poput Švicarske: otok stabilnosti gdje slijeću zrakoplovi, žive influenseri i gdje Iran obavlja svoje bankarske poslove. No ne možete istovremeno biti oboje."

VIDEO Poznatom poduzetniku u Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija? ''Došli su s kanisterima, sve je buknulo'
UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan visits Saudi Arabia UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan visits Saudi Arabia
1/26
Ključne riječi
Rat u Iranu Izrael Bliski istok Ujedinjeni Arapski Emirati

Komentara 5

Pogledaj Sve
NO
Normalniživot
22:18 29.05.2026.

Zemljama OPEC-a trebalo bi hranu prodavati po lihvarskim cijenama kako oni prodaju naftu. Ili još bolje, nikako. Neka uzgajaju doma.

HE
hekina
22:04 29.05.2026.

TRAŽITE POUZDANE TRGOVAČKE SIGNALE I STRUČNE STRATEGIJE? DOBIJTE BESPLATNU PODRŠKU UŽIVO ZA TRGOVANJE ZLATOM, NAFTOM, FOREXOM, DIONICAMA I KRIPTOVALUTAMA. KONTAKTIRAJTE NELSONA NA TELEGRAMU (NildaSGNL) ZA PROFESIONALNU ANALIZU TRŽIŠTA.

XM
Xman
21:56 29.05.2026.

Mir ce nastupiti kad se te zemlje ujedine i odupru Izraelu ,vrate otetu zemlji i postanu toliko jaki dase Izrael neusudi samovoljno vrsiti genocid i otimati zemlju bez posljedica.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!