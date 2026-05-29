Zelenski tvrdi da Rusija priprema novi veliki udar, građani Kijeva očekuju napad

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinske obavještajne službe raspolažu informacijama koje upućuju na to da Rusija priprema novi veliki napad na Ukrajinu, navodeći kako je to dokaz da se Moskva i dalje oslanja na "rakete i daljnji rat", a ne na diplomaciju, prenosi Kyiv Independent. "Važno je da svi naši partneri znaju što se događa", rekao je Zelenski. Stanovnici Kijeva već se danima pripremaju za mogući novi napad. Prema procjenama pojedinih OSINT promatrača, novi ruski napad mogao bi uslijediti već u noći s petka na subotu. Upozorenje dolazi nakon javnih prijetnji Moskve o novim udarima na glavni grad, ali i nakon što je Zelenski poslao pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu upozoravajući na sve ozbiljniji nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, osobito sposobnosti obrane od balističkih projektila.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je 25. svibnja američkom državnom tajniku Marcu Rubiju da Rusija planira napasti ukrajinske "centre za donošenje odluka" te je pozvao Washington da evakuira svoje veleposlanstvo u Kijevu. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova također je objavilo priopćenje u kojem poziva strane državljane, uključujući diplomate, da napuste grad. Nijedno strano veleposlanstvo u Kijevu nakon tih prijetnji nije evakuiralo svoje osoblje. Te izjave uslijedile su nakon jednog od najvećih napada na Kijev i okolicu u posljednjih godinu dana, kada je Rusija 24. svibnja lansirala 90 projektila i 600 dronova, uzrokujući veliku štetu diljem glavnog grada.

Zelenski je rekao da obavještajno upozorenje dodatno naglašava potrebu za snažnijim sankcijama protiv Rusije te da partneri ne smiju odgađati ispunjavanje obveza vezanih uz protuzračnu obranu Ukrajine. Predsjednik je rekao da je o toj temi razgovarao s ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom, uključujući i to što partneri Ukrajine mogu učiniti u nadolazećim tjednima kako bi ojačali obranu zemlje. "Protubalistička obrana ključan je zadatak", rekao je Zelenski.