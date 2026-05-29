Ruski dron pao na stambenu zgradu u NATO članici: Evo zašto nije oboren

Ruski dron koji je tijekom noći ušao u rumunjski zračni prostor srušio se na stambenu zgradu u gradu Galați, svega nekoliko kilometara od granice s Ukrajinom. Udar je izazvao požar na desetom katu višekatnice, a dvije osobe zadobile su lakše ozljede. Rumunjske vlasti potvrdile su da je riječ o još jednom incidentu povezanom s ruskim napadima na ukrajinsku infrastrukturu uz Dunav, koji se posljednjih godina povremeno prelijevaju i na teritorij članice NATO-a.

Prema podacima rumunjskog Ministarstva obrane, prvi znakovi opasnosti zabilježeni su nešto poslije ponoći, kada su radari pratili skupine dronova koje su djelovale u blizini granice. Stanovnicima pograničnih područja poslane su zračne uzbune putem sustava RO-Alert, a iz baze Fetești poletjela su dva borbena aviona F-16 uz potporu helikoptera rumunjskog ratnog zrakoplovstva. Iako su rumunjski piloti tijekom cijele uzbune imali odobrenje za djelovanje protiv ciljeva, mnogi se nakon incidenta pitaju zašto dron nije oboren prije nego što je pao na stambenu zgradu.

Glasnogovornik rumunjskog Ministarstva obrane Cristian Popovici objasnio je da vojska u takvim situacijama djeluje pod vrlo strogim zakonskim i sigurnosnim ograničenjima. „Ne možemo riskirati da stvorimo veću prijetnju od one koju pokušavamo spriječiti“, rekao je Popovici za portal Digi24. Prema njegovim riječima, zakon dopušta otvaranje vatre na bespilotne letjelice koje dolaze iz ratne zone, ali samo ako su ispunjeni strogi uvjeti zaštite života građana i njihove imovine. Drugim riječima, odluka o rušenju drona ne temelji se samo na činjenici da je letjelica ušla u rumunjski zračni prostor, već i na procjeni mogućih posljedica njezina obaranja.

Naime, rušenje drona iznad naseljenog područja može uzrokovati pad krhotina, eksploziju bojeve glave ili nekontrolirano obrušavanje ostataka letjelice na kuće, zgrade, prometnice ili okupljene građane. U nekim situacijama takav scenarij može predstavljati veću opasnost od same letjelice, osobito ako se ona već nalazi iznad urbanog područja. Rumunjska vojska pratila je predmetni dron radarima od trenutka kada je u 1:54 sati ušao iz smjera ukrajinskog grada Renija u rumunjski zračni prostor. Prema Popoviciu, letjelica je tada letjela na visini od oko 600 metara i postupno se spuštala. Tijekom leta izvela je i nekoliko neočekivanih zaokreta, čije razloge stručnjaci još analiziraju. Nekoliko minuta kasnije nestala je s radara južno od Galațija, a ubrzo je na broj 112 prijavljen požar na krovu stambene zgrade.

O incidentu se oglasio i NATO, "Rano jutros stambenu zgradu u Rumunjskoj pogodio je dron dok je Rusija napadala ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice. Glavni tajnik NATO-a u kontaktu je s rumunjskim vlastima. Osuđujemo rusku neodgovornost i NATO će nastaviti jačati svoju obranu od svih prijetnji, uključujući i dronove." poručili su preko X-a.

Early this morning, an apartment building in Romania was struck by a drone as Russia attacked Ukrainian infrastructure near the border. @SecGenNATO is in touch with Romanian authorities. We condemn Russia’s recklessness, and NATO will continue to strengthen our defences against… — NATO Spokesperson (@NATOpress) May 29, 2026

Ovaj slučaj ponovno je otvorio raspravu o sposobnosti NATO-ovih država da zaštite svoj zračni prostor od dronova koji dolaze iz ratne zone. Međutim, vojni stručnjaci ističu da otkrivanje male bespilotne letjelice ne znači automatski i sigurno presretanje. Vrijeme reakcije često je vrlo kratko, ciljevi lete nisko i relativno sporo, a odluka o uporabi sile mora uzeti u obzir rizik za civile na tlu. Rumunjsko Ministarstvo obrane navodi da su od početka rata u Ukrajini na teritoriju Rumunjske u 47 navrata pronađeni dijelovi ili ostaci dronova, od čega čak 12 slučajeva tijekom ove godine. Najčešće se incidenti događaju u područjima uz Dunav, gdje Rusija redovito napada ukrajinske luke i logističku infrastrukturu.