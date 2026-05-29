U Beču otvorena izložba akvarela i ulja na staklu Ivana Andrašića. Bečani impresionirani

U srijedu navečer u Hrvatskom centru u Beču svečano je otvorena izložba akvarela i ulja na staklu s motivima podravskih pejzaža, karakterističnog krajolika sjeverne Hrvatske, koji se proteže od rijeke Drave do pitomih brežuljaka Bilogore iz ciklusa "Sfumato", autora Ivana Andrašića (67), samostalnog likovnog umjetnika iz Koprivnice i diplomiranog pedagoga. Izložbu je otvorila opunomoćena ministrica u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Sanja Javor, koje je uvodno izrekla pregršt pohvala za Andrašićev, kako je naglasila, impresivni izložbeni postav. "Ovo je sjajna promocija hrvatske likovne umjetnosti u Beču, europskom i svjetskom kulturnom središtu. Hvala umjetniku Ivanu Andrašiću i Hrvatskom centru gradišćanskih Hrvata da su to omogućili. Posebna mi je čast otvoriti ovu izložbu", rekla je Javor.

Na početku otvorenja, sve nazočne u ime organizatora izložbe, Hrvatskog centra pozdravila je djelatnica HC-a u Beču Adrijana Markon Jurčić. Potom se je gostima iz Hrvatske te bečkim Hrvatima i njihovim austrijskim prijateljima obratila i Rajna Ognjenović, nova predsjednica bečke udruge "Riječ-Boja-Ton", koja je bila suorganizator izložbe. O autoru izložbe Ivanu Andrašiću i njegovim jedinstvenim likovnim radovima i izričaju, u čijem je središtu mediteranski ugođaj ciklusa "Sfumato" predgovor je dala Andrašićeva kćer Patricija. Napomenula je da je izložbeni postav bečke izložbe "recentni odabir umjetnikovih radova, u posljednje dvije godine".

"Kao samouk vrlo rano započinje slikarski rad u maniri hrvatske naive, a prvu izložbu priređuje već 1971. godine. U početku se izražava kroz slikanje na staklu i crtež naglašene grafičke čistoće, dok se njegov likovni izraz s vremenom razvija prema pročišćenim, gotovo nadrealnim pej sažima podravskog krajolika. Otkrivanje mekoće i paučinaste prozračnosti kao snažnog izražajnog sredstva vodi ga prema akvarelu, u kojem ostvaruje odmak od tradicionalne podravske manire i razvija osobni, lirski pristup pejzažu", istaknula je Patricija. Patricija je slikovito napomenula kako Andrašić "oblikovao vlastiti stil", a njegovi radovi "osciliraju između akademski utemeljenih brežuljaka i dubokih osobnih impresija".

Ono, što je također bilo zanimljivo čuti je da je Ivan Andrašić 80-tih i 90-tih godina prošlog stoljeća realizirao više grafičkih mapa, te da djeluje ne samo kao slikar nego i ilustrator knjiga i zbirki pjesama podravskih autora. Ali to nije sve, ovaj hrvatski likovni umjetnik poznat i izvan granica Hrvatske, od ranih 70-tih kontinuirano izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu, gdje se također nalaze njegovi radovi u brojnim kolekcijama, rekla je Patricija, ponosna na svog oca. I to s pravom, jer je Ivan Andrašić sudjelovao na 300-njak skupnih izložbi širom Europe, SAD-a i Kanade. Osim toga, izlagao je i na 80-tak samostalnih izložbi.

Zamoljen da nešto kaže o izložbenom postavu bečke izložbe, autor Ivan Andrašić je rekao: "Neka moje slike govore umjesto mene". U nastavku je napomenuo da "umjetnost ne poznaje granice" i kako je rastao između dva doajena hrvatske likovne umjetnosti, Ivana Generalića i Ivana Večenaja, te da je daleke 1973. godine u Beču bio najmlađi autor na skupnoj izložbi "Nijemi, lijepi svijet". "Sada sam svojevrsna alternativa u naivi", istakao je autor izložbe, rodom iz Molve, poznat po posebnoj tehnici slikanja na staklu, slikanja na samo njegov "specifičan način". Riječ je o vizualnom putovanju kroz prostore koje duboko poznaje, oblikujući ih kroz vlastitu, prepoznatljivu, umjetničku viziju.

"Slikanje na staklu, veliki je izazov", napomenuo je Andrašić, kojeg, kako je rekao, prije svega zanima "atmosfera, čistoća i zaljubljenost u prirodu", zbog čega je počeo slikati i akvarele. "Uvijek sam slikao s puno ljubavi i puno strasti. Uvjerio sam se da jedino ako tako radite, imate posebnu interakciju s publikom", naglasio je Andrašić, zahvalivši organizatorima izložbe da su mu omogućili da u Beču predstavi svoje radove, opunomoćenoj ministrici Javor da je u ime Veleposlanstva RH u Beču došla otvoriti njegovu izložbu. Još nekoliko važnih informacija o Andrašiću otkrila je počasna predsjednica bečke udruge "Riječ-Boja-Ton" Jadranka Klabučar Gros. Riječ je o podatku da je Ivan Andrašić Vatikanskom muzeju poklonio svoj monumentalan originalan rad "Četiri godišnja doba", koju je Papa Benedikt XVI., osobno preuzeo. Iste slike, manjeg formata, mogu se vidjeti i na izložbi u Beču.

Osim toga, Klabučar Gros je napomenula da su Andrašićevi radovi bili izloženi i u Ujedinjenim narodima u Washingtonu. Ali i da je Podravina i hrvatska naiva poznata diljem svijeta. To je potvrdila za Večernji list i Adrijana Markon Jurčić iz Hrvatskog centra, koja je rekla kako su na bečku izložbu došli ne samo Hrvati nego i Austrijanci, kojima su očito, već otprije, poznati motivi Podravine i hrvatska naivna umjetnost. "Andrašićev ciklus - Sfumato - u čijem je središtu mediteranski ugođaj, pun je umjetnikov pogodak. To je izuzetno zanimljiv odmak od klasičnog naivnog slikarstva. Vrlo je poetičan, mek i mističan s maglovitim odrazima, koji stvaraju prostor za vlastiti unutarnji doživljaj", istaknula je Markon Jurčić za Večernji list. Napomenula je kako se je ideja za bečku izložbu rodila u Dubrovniku.

Foto: Snježana Herek

Na upit koliko radova čini postav bečke izložbe Andrašić je za Večernji list rekao: "Izložba donosi presjek mog stvaralaštva. To je recentni odabir zadnje dvije godine. Oko 30 slika, od čega je 10 ulja na staklu. Ovdje je vidljiva jedna dijagonala: Dubrovnik-Beč, jer dio slika je i s izložbe u Dubrovniku. Pejzaži od Podravine do Dubrovnika, stapanje neba i zemlje, spajanje hladnih i toplih boja, potraga za harmonijom kao u glazbi, na moj umjetnički način". "Prvu sam izložbu imao 1971. godine, kao 12-godišnjak. Slikarstvo je bilo i ostalo moje poslanje", istakao je Ivan Andrašić, čije je slike "Četiri godišnja doba" osobno preuzeo Papa Benedikt XVI., te je tako i on završio u Vatikanu, s ostalim doajenima hrvatskog slikarstva.

"Ovo je visoka razina predstavljanja suvremene hrvatske umjetnosti i umjetnika i sjajna promocija Hrvatske u Austriji s kulturno-umjetničkog aspekta. Autor izložbe nas je doista počastio svojim motivima iz Podravine i jedinstvenom atmosferom na njegovim slikama", istakla je za Večernji list opunomoćena ministrica u hrvatskom Veleposlanstvu u Austriji Sanja Javor. Izložba se može pogledati do 9. lipnja. U svakom slučaju riječ je o velebnoj izložbi i akvarela i ulja na staklu i umjetnosti koja "živi i diše", što je u Hrvatski centar privuklo mnogo publike. Kao i Andrašićeva tehnika slikanja na staklu, koja je zaista specifična u svijetu. Glazbeni okvir izložbi, poznatim pjesama iz raznih dijelova Hrvatske, uključujući Dubrovnik, gdje i rođena ideja za bečku izložbu, dali su sjajni glazbenici “Dubrovačkih kavaljera” iz Beča, na čelu s kantautorom Josipom Čenićem. Za svoj impresivan glazbeni način, nagrađeni su burnim pljeskom nazočne publike.