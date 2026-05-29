Malo tko zna za ovaj gumb na klima uređaju: Klikom na njega štitite dom od neugodnih mirisa i vlage

Tijekom ljetnih mjeseci klima uređaji rade gotovo neprestano, no mnogi korisnici nisu svjesni da njihov daljinski upravljač skriva funkciju koja rješava čest problem - neugodan miris ustajalog zraka. Riječ je o gumbu "Clean" ili njegovim inačicama poput "Self-Clean", koji pokreće automatsko čišćenje unutarnje jedinice. Unutrašnjost klime, zbog stalne kondenzacije i nakupljene prašine, postaje idealno tlo za razvoj plijesni i bakterija. Upravo oni uzrokuju onaj prepoznatljivi, pljesnivi miris koji se širi prostorijom. Ova pametna funkcija dizajnirana je kako bi se taj problem spriječio u korijenu, održavajući ključne komponente čistima i suhima bez potrebe za čestim i skupim intervencijama.

Proces samočišćenja koristi se vlastitim mehanizmom hlađenja uređaja kako bi isprao nečistoće. Pritiskom na gumb, klima započinje ciklus koji traje od 15 do 45 minuta. Prvo, uređaj naglo spušta temperaturu isparivača, uzrokujući stvaranje tankog sloja leda na njegovoj površini. Taj led na sebe veže i zarobljava nakupljenu prašinu, masnoću i spore plijesni. Nakon faze zaleđivanja, uređaj pokreće proces odmrzavanja. Led se topi, a voda koja nastaje ispire sve zarobljene čestice s isparivača te ih odvodi kroz odvodno crijevo. Ključan je završni korak - sušenje. Uređaj aktivira ventilator koji puše zrak preko unutarnjih dijelova kako bi se uklonila sva zaostala vlaga i spriječio ponovni rast mikroorganizama. Tijekom cijelog procesa, na zaslonu se obično prikazuje oznaka "Cl", a po završetku se uređaj isključuje.

Redovito korištenje ove opcije donosi značajne prednosti za kvalitetu života i ispravnost uređaja. Najvažnija je poboljšana kvaliteta zraka. Uklanjanjem plijesni i bakterija smanjuje se rizik od alergijskih reakcija i respiratornih problema, što je posebno bitno za obitelji s djecom i osjetljivim pojedincima. Osim zdravstvenih benefita, kako piše Blic, čista jedinica radi znatno učinkovitije. Sloj prljavštine na isparivaču djeluje kao izolator, smanjujući protok zraka i sposobnost hlađenja. Zbog toga nečist uređaj mora raditi jače kako bi postigao zadanu temperaturu, što rezultira većom potrošnjom energije. Testiranja su pokazala da klima uređaji s tehnologijom samočišćenja tri puta bolje održavaju performanse protoka zraka u usporedbi s onima bez te funkcije. Time se štedi novac i produžuje životni vijek samog uređaja.

Iako je funkcija samočišćenja iznimno korisna, važno je napomenuti da ona ne može u potpunosti zamijeniti potrebu za godišnjim profesionalnim servisom. Serviseri obavljaju detaljnu provjeru cijelog sustava, uključujući vanjsku jedinicu i čišćenje filtera koje ova funkcija ne obuhvaća. Ipak, "Clean" opcija je izvrsna preventivna mjera koja drastično smanjuje nakupljanje prljavštine između servisnih intervala. Stoga, ako posjedujete moderniji klima uređaj, provjerite upute i počnite redovito koristiti ovu podcijenjenu, ali vrlo moćnu značajku. To je malen korak za veliku razliku u svježini i zdravlju vašeg doma.