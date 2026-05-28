Obitelji i dio branitelja odbili otkriti spomenik: 'Ovo je ruglo koje ponižava naše heroje'

Svečano otkrivanje spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na Tomislavljevu u Vinjanima kod Imotskog u četvrtak je završilo bez samog čina otkrivanja spomenika, nakon što su dio braniteljskih udruga i pojedini članovi obitelji izrazili nezadovoljstvo izgledom i sadržajem obilježja. Projekt izgradnje spomen-obilježja za devetoricu poginulih branitelja sa područja Župe sv. Roka u Vinjanima pokrenut je prije dvije godine na inicijativu Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Imotske krajine i Župe sv. Roka Vinjani. Izgradnju su, prema ranijim informacijama organizatora, financijski pomogle Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija te brojni donatori.

Na svečanost u četvrtak stigli su članovi obitelji poginulih i umrlih branitelja, predstavnici braniteljskih udruga te brojna izaslanstva, među kojima i izaslanstvo Hrvatskog sabora predvođeno potpredsjednikom Sabora Antom Sanaderom, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja te Splitsko-dalmatinske županije na čelu sa županom Blaženkom Bobanom. Program je započeo intoniranjem hrvatske himne i polaganjem vijenaca, nakon čega je služena misa za hrvatske branitelje kod velikog spomen-križa na Tomislavljevu. Međutim, nakon završetka mise okupljeni su se razišli bez planiranog otkrivanja spomen-obilježja, navodi Slobodna Dalmacija.

Nezadovoljstvo dijela braniteljske populacije postalo je javno dan ranije, kada je Udruga hrvatskih dragovoljaca 3. bojne 4. gardijske brigade „Imotski sokolovi“ objavila priopćenje u kojem se ogradila od projekta. Predsjednik udruge Jakiša Bubalo naveo je kako udruga nije sudjelovala u izgradnji niti je bila upoznata s konačnim izgledom spomenika. U priopćenju su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da su na obilježju navedena imena pojedinih branitelja bez konzultacija s udrugom i dijelom obitelji, kao i zbog, kako tvrde, izostanka obilježja postrojbi, mjesta pogibije i hrvatskih simbola. Spomenik su opisali kao „ruglo koje ponižava heroje Domovinskog rata“.

S druge strane, organizatori iz Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata nisu željeli detaljnije komentirati situaciju. "Mi smo svoj sveti zadatak realizirali i ne želimo nikakve podjele među braniteljskom populacijom. Neka javnost sama prosudi tko je u pravu", kratko su poručili. O svemu se oglasio i pripadnik 3. imotske bojne Zdenko Šanić, podsjetivši kako je još 1997. godine na Tomislavljevu podignut veliki spomen-križ bez pojedinačnih imena, u znak sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje. "I dalje ćemo težiti jedinstvu braniteljskih udruga i tome da svi pušemo u isti rog, jer nas na to obvezuju 244 poginula junaka u Domovinskom ratu", rekao je Šanić.