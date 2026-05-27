Katastrofa koja guta jedno od svjetskih čuda: 'Svake godine nestane više od metra vode'

Mrtvo more, jedno od najneobičnijih prirodnih čuda na svijetu, suočava se s dramatičnim promjenama koje bi mogle nepovratno promijeniti njegov izgled. Razina vode iz godine u godinu ubrzano pada, obala se povlači, a područjem se šire opasne vrtače koje gutaju ceste, plaže i turističke objekte. Stručnjaci upozoravaju kako je riječ o ekološkoj katastrofi koju uzrokuju ljudske aktivnosti i klimatske promjene, piše CNN. Mrtvo more nalazi se na području gdje se susreću izraelski, jordanski i palestinski teritorij te je poznato kao najniža točka na Zemlji, oko 430 metara ispod razine mora. Ujedno je i jedno od najslanijih vodenih tijela na svijetu, gotovo deset puta slanije od oceana, zbog čega ljudi mogu bez napora plutati na njegovoj površini. No, upravo to jedinstveno prirodno bogatstvo danas ubrzano nestaje.

Prema navodima CNN-a, razina Mrtvog mora svake godine padne za oko 1,2 metra, a njegova se površina u posljednjih 50 godina smanjila za otprilike trećinu. Kako se voda povlači, iza sebe ostavlja neobičan krajolik prekriven kristalima soli, ali i tisuće opasnih vrtača koje se iznenada otvaraju u tlu. Kapetan broda Jake Ben Zaken, koji već više od desetljeća vodi ture po Mrtvom moru, za CNN je opisao koliko se područje promijenilo. Njegove ture nekad su polazile s plaže Mineral Beach, no ona je zatvorena još 2015. godine upravo zbog pojave vrtača. Danas, kaže, obala svake godine „naraste“ za dodatnih sedam i pol metara jer se voda stalno povlači.

Glavni razlog propadanja Mrtvog mora je ljudski utjecaj. Rijeka Jordan, koja je nekad donosila oko 1,3 milijarde kubičnih metara vode godišnje, danas prema Mrtvom moru donosi tek oko 100 milijuna kubika. Voda se desetljećima preusmjerava za potrebe stanovništva, poljoprivrede i industrije u Izraelu, Jordanu i Siriji. Velik problem predstavlja i industrija vađenja minerala. Tvrtke s izraelske i jordanske strane ispumpavaju vodu iz Mrtvog mora u posebne bazene za isparavanje kako bi izdvajale minerale poput kalija i magnezija, koji se koriste u proizvodnji gnojiva i drugim industrijama.

CNN navodi i kako klimatske promjene dodatno pogoršavaju situaciju. Suše su sve češće i dugotrajnije, a kiše je sve manje. Zbog toga se Mrtvo more smanjuje još brže nego ranije. Kako razina vode pada, područje postaje sve opasnije. Više od 6000 vrtača otvorilo se uz obalu Mrtvog mora, a mnoge prijete turističkim objektima, cestama i naseljima. Nekad popularno ljetovalište Ein Gedi danas izgleda gotovo napušteno, cesta prema plaži prepuna je urušenih dijelova tla, a restorani, svlačionice i benzinska postaja stoje prazni i zapušteni. Stručnjaci već godinama pokušavaju pronaći rješenje. Jedan od prijedloga bio je dopremanje vode iz Crvenog mora kroz veliki sustav cjevovoda i postrojenja za desalinizaciju, no projekt vrijedan više milijardi dolara zasad je zaustavljen zbog političkih i financijskih problema.

Drugi smatraju da bi trebalo obnoviti tok rijeke Jordan i smanjiti preusmjeravanje vode, dok dio stručnjaka traži stroža ograničenja za industriju koja iskorištava resurse Mrtvog mora. „To je pravo blago. Ne postoji ništa slično Mrtvom moru“, rekao je za CNN Peleg Gottdiener iz organizacije EcoPeace Middle East. Ipak, mnogi upozoravaju kako političari još uvijek ne pokazuju dovoljno hitnosti da bi se problem ozbiljno riješio.

Kapetan Ben Zaken kaže kako svakog jutra, prije nego što započne ture, prvo provjerava nije li se preko noći otvorila nova vrtača koja bi mogla ugroziti njegov posao. „Ovdje se promjene ne događaju polako. Ovo je katastrofa koja se odvija nevjerojatnom brzinom“, upozorio je.