Izrael prekinuo sve veze s Antóniom Guterresom: 'UN nas stavlja uz Hamas, to je neprihvatljivo'

Izrael prekida sve kontakte s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Antóniom Guterresom, objavio je u četvrtak izraelski veleposlanik pri UN-u Danny Danon, ocijenivši „skandaloznim” što je Izrael stavljen na crnu listu zbog navodnog seksualnog nasilja u ratnim zonama. „S ovim glavnim tajnikom završili smo svaku suradnju”, poručio je Danon u videozapisu objavljenom na društvenoj mreži X.

„Odluka da se Izrael stavi na crnu listu i optuži za korištenje seksualnog nasilja kao ratnog oružja predstavlja sramotnu i neprihvatljivu odluku”, izjavio je, osvrćući se na nadolazeće izvješće Guterresova ureda. „Glavni tajnik i njegov tim nastavljaju širiti neistine protiv Izraela. Stavljati nas na isti popis s teroristima Hamasa potpuno je neprihvatljivo.”

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova uključivanje zemlje na popis UN-a o seksualnom nasilju nazvalo je „sramotnim i apsurdnim”. „To je još jedan dokaz prave naravi Ujedinjenih naroda – politizirane i korumpirane organizacije koja je napustila svoja temeljna načela i sustavno usmjerila svoje djelovanje protiv Izraela kao svoje primarne zadaće”, poručio je glasnogovornik ministarstva Oren Marmorstein na mreži X.

Izraelska misija pri Ujedinjenim narodima priopćila je kako neće održavati nikakve kontakte s uredom glavnog tajnika sve dok Guterres ostane na toj dužnosti. Glasnogovornik Antonija Guterresa, kojemu mandat na čelu UN-a završava 31. prosinca, izjavio je kako je ured upoznat s Danonovim izjavama. „Što se nas tiče, vrata glavnog tajnika ostaju otvorena”, rekao je glasnogovornik Stéphane Dujarric, piše Euronews.

Godišnje izvješće glavnog tajnika UN-a o seksualnom nasilju povezanom s oružanim sukobima uobičajeno se dostavlja relevantnim državama prije službene objave. U izvješću iz kolovoza prošle godine upozoreno je kako bi Izrael mogao biti uvršten na popis strana osumnjičenih za seksualno nasilje ili odgovornih za takva djela u kontekstu oružanih sukoba.

Na popisu se već nalazi militantna skupina Hamas zbog optužbi za seksualno nasilje počinjeno tijekom napada na Izrael 7. listopada 2023. godine, uključujući i navodno zlostavljanje talaca. Ujedinjeni narodi naveli su kako raspolažu „vjerodostojnim informacijama” o navodnom seksualnom nasilju koje su izraelske sigurnosne snage počinile nad Palestincima u zatvorima i drugim pritvorskim centrima, ističući pritom da inspektorima UN-a nije bio dopušten pristup tim objektima.

The UN added Israel to a blacklist of perpetrators of sexual violence in conflict. We are done with the Secretary-General's lies. Equating the democratic State of Israel with Hamas terrorists is a new low. Israel protects its citizens while Hamas massacres, rapes, and kidnaps. pic.twitter.com/TzvsGcA5Wh — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026

„Pozvali smo predstavnike UN-a da dođu u Izrael i provjere te besmislene optužbe. Odlučili su ne doći”, rekao je Danon. Odnosi između Izraela i Ujedinjenih naroda dosegnuli su najnižu razinu otkako je Hamas izveo dosad nezabilježeni napad 2023. godine, što je potaknulo izraelski rat u Pojasu Gaze.

Izraelske vlasti posljednjih su mjeseci otvoreno prozivale Guterresa i druge dužnosnike UN-a zbog kritika razarajućih izraelskih napada na Gazu. Glavni tajnik UN-a proglašen je 2024. godine „personom non grata” u Izraelu. Izrael je također optužio djelatnike Agencije UN-a za palestinske izbjeglice (UNRWA) za sudjelovanje u napadu iz 2023. godine.