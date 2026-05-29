Pogodili rusku bazu na udaljenosti od čak 120 nogometnih igrališta: Pucali su naslijepo, a onda je uslijedio šok

Ukrajinska vojna posada izvela je jedan od najduljih zabilježenih napada tenkovskim topom u dosadašnjem tijeku rata. Koristeći talijanski lovac na tenkove B1 Centauro, uspješno su pogodili kuću u kojoj su se nalazili ruski vojnici, udaljenu nevjerojatnih 11.100 metara, što slikovito odgovara duljini od oko 120 nogometnih igrališta.

Kako prenosi američki portal Business Insider, pozivajući se na izvještaj novinara Matthewa Loha, ovaj nesvakidašnji pogodak ostvaren je pucanjem sa takozvane "zatvorene pozicije". To znači da je posada upravljala tenkovskim topom kao da je riječ o klasičnom topništvu – pucajući s prikrivene lokacije u metu koja se nalazila potpuno izvan njihova izravnog vidnog polja. Ovaj poduhvat za ukrajinsku vojnu televiziju Army TV, koju vodi tamošnje Ministarstvo obrane, detaljno je opisao ciljač posade iz 78. odvojene zračno-desantne jurišne brigade, identificiran pod pozivnim znakom "Khilya": "Najdalji hitac koji sam imao bio je sa zatvorene pozicije. Bilo je to na 11 kilometara. Na 11.100 metara izravno sam pogodio zgradu u kojoj su oni sjedili."

The modified Italian wheeled armored vehicles B1 Centauro are being used in combat training exercises in the 78th Separate Airborne Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine.

Vozilo kojim je upravljao, B1 Centauro, opremljeno je moćnim topom od 105 mm s NATO-ovim standardom, no ima znatno lakši oklop u usporedbi s tipičnim glavnim borbenim tenkovima. Iako ovo talijansko vozilo može podignuti svoju cijev pod kutom od samo 15 stupnjeva – za razliku od namjenskih samohodnih haubica koje cijevi mogu usmjeriti i do 60 ili 70 stupnjeva prema nebu – to je bilo dovoljno za rušenje rekorda. Ovo nije prvi put da Ukrajinci prijavljuju ovakve pogotke. Najpoznatiji sličan slučaj zabilježen je 2022. godine, kada je posada ukrajinskog tenka T-64BV objavila da je uspješno pogodila ruski tenk na udaljenosti od 10.600 metara.

Praksa korištenja tenkovskih topova kao zamjenskog topništva postaje sve češća na ukrajinskom ratištu. Razlog tome je golema zasićenost bojišta bespilotnim letjelicama, koje s lakoćom ciljaju slabe točke oklopnih vozila i onemogućuju im da se neozlijeđeni približe neprijateljskim položajima za izravnu borbu. Zapovjednik spomenutog B1 Centaura, koji koristi pozivni znak "Director", objasnio je s kakvim se izazovima susreću: "U ovom trenutku, da biste išli u borbu tenk-na-tenk, prvo morate proći kroz veliki broj FPV dronova i svih vrsta dronova 'Molniya'. To je teško. Ali s ovih zatvorenih pozicija, ovo vozilo puca vrlo precizno."

Zbog stalne opasnosti od FPV dronova (upravljanih iz prvog lica) i 'Molniya' dronova (kamikaza s fiksnim krilima), demonstrirano vozilo 78. brigade opremljeno je metalnim kavezima protiv dronova na šasiji, kao i posebnom mrežom koja tvori svojevrsnu zaštitnu haubu iza kupole topa. Inače, ovi talijanski lovci na tenkove na kotačima većinom su proizvedeni tijekom 1990-ih. Prva izvješća o njihovom slanju u Ukrajinu pojavila su se 2023. godine, dok su na javno objavljenim snimkama u operacijama 78. brigade prvi put uočeni potkraj 2025. godine.