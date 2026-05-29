NOVI PILOT-PROJEKT VIJEĆA EU

Od sankcija do selfija: Na summite EU stižu influenceri

Sandra Veljković
29.05.2026.
u 20:08

Neće imati status medija i neće smjeti postavljati pitanja političarima, a tijekom boravka u institucijama EU bit će pod stalnom pratnjom službenika Vijeća

Iza vrata u Bruxellesu iza kojih Europa pregovara o ratu, sankcijama, migracijama, obrani i milijardama eura desetljećima su ulazili samo premijeri, ministri, diplomati i novinari s akreditacijama oko vrata. Sada Europska unija prvi put priprema prostor i za influencere s mobitelima u ruci. Od srpnja bi – kako se službeno zovu – kreatori sadržaja mogli dobiti pristup summitima europskih lidera i pojedinim ministarskim sastancima država članica, uključujući dijelove prostora koji su dosad bili rezervirani gotovo isključivo za politički vrh Europe i novinare koji ga prate, doznajemo. Kad su novinari na tu informaciju malo zatreptali očima, odgovor s druge strane pokušao je unijeti malo smisla u tu ideju: "Influenceri neće smjeti postavljati pitanja", što je još više zabavilo novinare.

ZA
Zagi3891
20:35 29.05.2026.

I to je više manje sve za što je sposobna trenutna EU vlast.I neodvojivi čepovi.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

