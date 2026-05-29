Od sankcija do selfija: Na summite EU stižu influenceri

Iza vrata u Bruxellesu iza kojih Europa pregovara o ratu, sankcijama, migracijama, obrani i milijardama eura desetljećima su ulazili samo premijeri, ministri, diplomati i novinari s akreditacijama oko vrata. Sada Europska unija prvi put priprema prostor i za influencere s mobitelima u ruci. Od srpnja bi – kako se službeno zovu – kreatori sadržaja mogli dobiti pristup summitima europskih lidera i pojedinim ministarskim sastancima država članica, uključujući dijelove prostora koji su dosad bili rezervirani gotovo isključivo za politički vrh Europe i novinare koji ga prate, doznajemo. Kad su novinari na tu informaciju malo zatreptali očima, odgovor s druge strane pokušao je unijeti malo smisla u tu ideju: "Influenceri neće smjeti postavljati pitanja", što je još više zabavilo novinare.